RC Lens - AJ Auxerre : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match RC Lens - AJ Auxerre qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 1-0.

Les lensois ont réalisé l'essentiel en l'emportant face à une équipe auxerroise qui avait réussi à contrer les deux 10 lensois. Ils se sont même procurés quelques occasions en attaques rapides, mêmes s'ils n'ont pû cadrer le moindre tir.

Lens a fourni une de ses prestations les plus pauvres à Bollaert-Delelis cette saison, surtout en première période, où de trop nombreux longs ballons n'ont trouvé preneur.

Au chapitre des individualités, Abdulhamid et Ganiou ont été satisfaisants ce samedi. Wesley Saïd a été de nouveau buteur. Les déceptions ont été du côté de Florian Thauvin et Rayan Fofana, qui n'ont quasiment rien réussi dans ce qu'ils ont entrepris.

RISSER (6) : Après-midi une nouvelle fois tranquille sur la pelouse de Bollaert pour Robin Risser, qui n'a pas eu à s'employer (0 tir cadré adverse).



SARR (7) : Sur un centre tendu vers la zone occupée de la surface auxerroise, il trouve Wesley Saïd pour le but de la victoire. Défensivement, il a répondu présent, en étant un peu long à se mettre en jambe sur ces transmissions, néanmoins.



BAIDOO (6) : Il s'est surtout montré sur un beau retour défensif, RAS sinon.



GANIOU (7) : Il franchit doucement les paliers, et a de nouveau montré un beau visage, sans avoir peur de monter un peu.



ABDULHAMID (7) : L'un des meilleurs lensois, notamment en première période, il s'est mis dans le ton et a mis beaucoup de vitesse dans son jeu. Aurait pû être celui qui ouvrait le score dans le premier acte. Sorti un peu tôt par son coach, pour préparer Aguilar à un retour contre Marseille?



UDOL (6) : Il n'a pas souvent réussi à percer sur son côté, mais a été sérieux défensivement.



THOMASSON (5) : Averti au quart d'heure de jeu, son rendement a largement été impacté, tout comme l'ensemble du jeu au milieu de l'équipe. Remplacé par Mamadou Sangaré qui revenait de la CAN.



BULATOVIC (6) : Volontaire, il a perdu un peu trop de ballons, et n'a pas pû logiquement compenser pour Thomasson qui jouait un peu avec le frein. Il n'a cependant pas fait tâche aux côtés de celui-ci ou de Sangaré. Précis dans ses frappes, il lui manque encore beaucoup de puissance pour se montrer décisif.



SAÏD (7) : Il est monté en puissance au cours du match avant d'inscrire un nouveau but important pour le club. Aurait mérité que son remplacement soit reculé de quelques minutes, surtout pour l'entrée de Guilavogui.



THAUVIN (4) : Muselé par les auxerrois (comme Saïd), il n'a pas pû s'exprimer correctement, d'autant plus qu'il a aussi énormément pêché dans sa qualité technique. Certainement son plus mauvais match depuis qu'il est arrivé. Il n'a cependant jamais abdiqué, et aurait pû, sur un éclair, se montrer décisif. Sorti en fin de match pour Sotoca, qui a manqué de lucidité dans ses choix et n'a certainement pas aidé dans l'obtention du 2-0.



FOFANA (4) : Il a difficilement tenu le statut de titulaire en l'absence d'Edouard, légérement blessé et ménagé avant Marseille. Les trop nombreux longs ballons envoyés par ses partenaires en première période n'ont jamais été dangereux. Remplacé par SIMA, toujours très intéressant dans ses entrées, et qui doit désormais être le premier entrant offensif de Pierre Sage.



