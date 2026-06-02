Pierre Sage se rapproche fortement de Crystal Palace

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Les rumeurs se sont amplifiées depuis dimanche au sujet du départ de Pierre Sage vers la Premier League, et notamment Crystal Palace. Le dénouement risque d'être proche, et de ne pas plaire aux supporters lensois...

Après un "tournée" médiatique entamée dès la soirée victorieuse en Coupe de France et qui s'est prolongée jusqu'en milieu de semaine dernière, Pierre Sage avait entretenu le doute, reconnaissant honnêtement qu'il faisait l'objet de nombreux contacts, y compris outre-manche. Si son rêve de Liverpool semble prématuré, Crystal Palace, qui vient de remporter la Ligue Europa Conference, semble bien en avoir fait sa priorité, maintenant qu'Iraola (Bournemouth) regarde lui vers les Reds.

Le coach (encore) lensois était semble t'il en Angleterre hier 1er juin. Côté Sage et du reste du management lensois, on s'était au préalable au moins entendu sur le principe d'une décision rapide, probablement aujourd'hui ou demain, de quoi donner à Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca suffisamment de temps pour trouver un successeur.

Si ce mardi matin rien n'est encore acté, le dénouement devrait donc être proche... Les supporters peuvent certainement être déçus, mais doit-on entretenir l'espoir alors que le coach semble lui, avoir la tête si ce n'est ailleurs, au moins plus à 100% au racing?