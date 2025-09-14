Paris SG - RC Lens : Les notes MadeInLens





Voici les notes MadeInLens pour le match Paris SG - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 2 buts à 0.

Logiquement dominés dans la possession par le Paris Saint-Germain, les lensois ont montré par phases une certaine maitrise collective dans son plan de jeu et ont pû se créer quelques occasions. Ils ont même été longtemps leaders au nombre d'occasions franches. Malheureusement, comme d'habitude, les erreurs ont été payées cash face à des individualités clairement meilleures, pendant que Lens souffrait encore de son inefficacité offensive. Une inefficacité qui ne permettra guère de pointer du doigt un arbitrage partial et donc à sens unique.

Le Lens de Pierre Sage continue d'apprendre, d'intégrer ses recrues, et de peut-être de progresser, en espérant meilleure issue face à une opposition plus abordable la semaine prochaine, lors du derby !

RISSER (5) : Il lui a manqué quelques centimètres sur les deux buts, et n'est pas exempt de tout reproche sur son placement en ce qui concerne le premier. Quelques dégagements perdus, mais il s'est bien repris après le 2-0, en effectuant quelque parades.



SARR (4) : Malgré quelque bonnes interventions, il a parfois montré son mauvais visage de l'année dernière, en perdant beaucoup de ballons.



BAIDOO (6) : Un match assez discret, émaillé de bonnes interventions. Monte doucement en puissance.



GRADIT (4) : Il a souffert côté droit, notamment avec Barcola, mais aussi avec un Aguilar avec lequel l'association n'a pas fonctionné défensivement ce soir.



AGUILAR (5.5) : Il n'a pas ménagé ses efforts, étant même un peu trop souvent aux avant-postes, et laissant ainsi beaucoup d'espace derrière lui. Il n'a aussi pas été dans le ton avec Thauvin qui parfois attendait trop de lui. Malgré tout, il a participé au danger qui venait souvent de son côté, en première période du moins. Remplacé par ABDULHAMID (66ème).



UDOL (4) : Il a fait tant et plus à un poste de piston encore peu habituel pour lui. Vu le nombre d'intervention défensives à effectuer, il a aussi participé à ce travail.



THOMASSON (4) : Dépassé au milieu par de bien meilleures individualités, il a été loin de son impact habituel, même dans ses intentions.

SANGARÉ (4) : Dans un milieu logiquement dépassé par celui du PSG, il n'a guère fait mieux que Thomasson.



GUILAVOGUI (3) : Il commet l'irréparable avec une passe ratée qui provoque quasi directement l'ouverture du score. Invisible jusqu'alors, il a été remplacé dès la pause, par SIMA (voir plus bas).



THAUVIN (6) : Plaque tournante du jeu lensois, il a de nouveau justifié son statut en se montrant dangereux aussi souvent que la physionomie du match lui permettait. Doit se voir accorder un pénalty, royalement ignoré par tout le corps arbitral... Il doit aussi intégrer la relative faiblesse des coéquipiers l'entourant, plusieurs ballons étant laissés à l'abandon suite à des incompréhensions. Sorti après 80 minutes, pour SAÏD.



EDOUARD (5) : Fraichement arrivé, déjà titularisé. Il doit accumuler de force du temps de jeu pour se montrer utile. Le déclic ne sera pas intervenu face à son club formateur, malgré une ou deux opportunités.



SIMA (4) : Il ne s'est pas beaucoup montré, hormis sur un ou deux prises de balles intéressantes sur le côté gauche, et un déboulé dans la profondeur qu'il conclut en poussant trop son ballon. Doit évidemment monter en puissance avec plus de temps de jeu.



