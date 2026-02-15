Paris FC - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match Paris FC - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois ont marqué les esprits avec une victoire 5-0, avec cependant une faible opposition parisienne.

Avec de nombreux absents en défense (Aguilar, Antonio, Baidoo), Pierre Sage n'a pas souhaité reconduire les erreurs du passé (dans le match contre Marseille) et a simplement titularisé Nidal Celik, dans l'axe-droit, et Saud Abdulhamid, en tant que piston droit. Hormis sur la première dizaine de minutes, les lensois ont largement dominé dans l'exploitation du ballon, et Wesley Saïd a permis grâce à son doublé de presque acter la victoire dès la pause. Outre Waïd et Celik, Florian Thauvin a effectué un match complet, récompensé par un but sur pénalty. Rayan Fofana a aggravé le score par deux fois dans les arrêts de jeu, portant l'addition à 5-0, score final. Lens est seul leader de Ligue 1!





RISSER (7) : Il a dû s'employer sur seulement deux frappes, et récolte une nouvelle clean-sheet méritée. A bien négocié les relances avec une défense remaniée devant lui.



GANIOU (6) : Dans la lignée de ses précédentes sorties, il a été irréprochable, et a veillé au grain avec Celik à ses côtés.



SARR (7) : Très fort à la récupération, il a fournit une nouvelle grosse prestation.



CELIK (7.5) : Titularisé, somme toute sans surprise, vu que Pierre Sage n'a souhaité change run minimum sa défense en l'absence de Baidoo, Antonio et Aguilar, il a réalisé un match parfait, faisant parler son gabarit dans ses interventions, et jouant proprement quand il le fallait.



ABDULHAMID (7) : Après une entame un peu délicate défensivement, il est monté en puissance et a finalement trouvé le bon tempo dans ses débordements. Récompensé avec une passe décisive.



UDOL (6) : Il a été très disponible, mais cette fois-ci ses centres n'ont pas été déterminants dans le score du match.



THOMASSON (6) : Omniprésent dans l'entrejeu, il a aussi été précis dans ses transmissions.



SANGARÉ (6) : Sorti sur blessure (mais en marchant seul), il a réalisé un match propre. Remplacé par BULATOVIC qui commence à avoir un temps de jeu cumulé intéressant.



SAÏD (8) : L'homme du match ce soir, qui s'est trouvé très disponible là où il le fallait et a été très précis dans ses tentatives au but. Son doublé permet à Lens d'avoir une seconde période facile. Aurait pû réclamer le ballon pour un triplé mais a préféré laisser le pénalty à Thauvin.



THAUVIN (7) : Il a réalisé un match plein, et a pû aussi se retrouver décisif en transformant à nouveau un péanlty.



EDOUARD (6) : Récompensé d'un match intéressant par une passe décisive, il a été remplacé par FOFANA, auteur lui d'un doublé en fin de match.



