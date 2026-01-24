OM - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match OM - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Dans ce choc, les lensois enregistrent une défaite nette sur le score de 3 buts à 1, et font la mauvaise opération de la journée.

Battus tactiquement en première période, Lens était rapidement mené sur une frappe déviée de Gouiri (3ème), où Udol et Risser se trouvaient malchanceux. L'OM a doublé la mise avant le quart d'heure de jeu, rendant la partie quasiment impossible à retourner. L'absence de Samson Baidoo s'est faite ressentir avec les bouleversements dans la défense de Pierre Sage, qui avait aligné Aguilar piston droit, et décalé Udol et Sarr dans la charnière.

La seconde période été plus équilibrée, mais l'OM faisait un nouveau break en contre (3-0, 75ème), avant que Lens ne réduise finalement l'écart par Rayan Fofana (3-1, 85ème).

Le racing devra vite se relever et ne pas perdre le fil de sa saison, dès vendredi soir face au Havre.

RISSER (4) : Malchanceux sur le premier but, il est battu de loin sur le second. N'a pas eu vraiment l'occasion d'effectuer d'arrêts pour se montrer favorablement.

UDOL (3) : Décalé dans l'axe-gauche, en l'absence de Samson Baidoo, il a fait sa plus mauvaise sortie sous le maillot lensois.



SARR (6) : Il a plutôt bien géré son retour dans l'axe juste devant Robin Risser, malgré le score sévère.



GANIOU (6) : Lui aussi a réalisé une bonne partie, malgré le score final.



ABDULHAMID (4) : Discret sur son flanc droit, il est resté précis dans ses transmissions mais a aussi souffert défensivement.



AGUILAR (4) : Trimballé piston gauche, il n'a pas pû prendre ses aises. Remplacé en fin de match par Bermont, qui a montré du dynamisme.



THOMASSON (4) : Dans l'entrejeu, il a manqué de vitesse vis-à-vis de ses homologues marseillais. Aux avant-postes, il n'a pas été assez précis.



SANGARÉ (5) : De retour titulaire, il a mis du temps à prendre la mesure du match, comme toute l'équipe. A effectué une bonne seconde période, qu'il a conclu par une action menant à la réduction du score.



SAÏD (4) : Il n'a quasiment pas eu d'impact et a été remplacé par Rayan FOFANA en fin de match. Son temps de jeu ce soir et son but sont certainement les seules satisfactions du jour.



THAUVIN (3) : Comme Saïd, il n'a pas eu d'impact et a totalement raté son retour au Vélodrome.



EDOUARD (3) : Il a tenté de peser sur la défense marseillaise mais trop peu de ballons lui sont parvenus. S'est éteint très vite, et a été le premier remplacé du soir, à l'heure de jeu, par SIMA.



