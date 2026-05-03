OGC Nice - RC Lens : Les notes MadeInLens

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Voici les notes MadeInLens pour le match OGC Nice - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent un match nul, 1 but partout.

Lens se rapproche petit à petit de la qualification mathématique en Ligue des Champions, mais devra encore terminer le travail face à Nantes qui cherchera encore à acquérir lui le maintien.

Ce premier acte contre Nice avant la Coupe de France aura été âpre et Lens aurait pû l'emporter, si ce n'était pour une énième attaque rapide cette fois-ci mal négociée par sa défense. Allan Saint-Maximin a été le seul lensois à réellement se mettre en avant, avec Malang Sarr et Ismaëlo Ganiou.

RISSER (5) : Une belle parade mais un but encaissé en fin de match qui ne redonne pas forcément un maximum de confiance. Il apparait sr la bonne voie néanmoins.



SARR (7) : Un match de patron contre son ancien club malgré un carton jaune un peu stupide acquis avant la demi-heure de jeu.



BAIDOO (6) : Il revient en forme avec quelque belles interventions. Doit continuer lui aussi sur cette voie.



GANIOU (7.5) : Un beau match une nouvelle fois avec de l'entrain, des interventions efficaces, mais aussi une belle présence à la relance et sur corner.



ABDULHAMID (4) : Très peu en vue en première période, il s'est sacrifié, pour rien à l'arrivée, sur une action où il écope d'un carton rouge logique.



UDOL (7) : Son entente avec Saint-Maximin commence à être bien huilée. Il a fait un match équilibré mais abouti.



THOMASSON (6) : Un peu moins bien placé que d'habitude, il a aussi perdu pas mal de ballons. Son activité demeure au-dessus de la moyenne. Averti également en fin de match.



SANGARÉ (6) : Il est resté en retrait et a parfois eu du mal à gérer l'espace dans son dos.



SAINT-MAXIMIN (8) : L'homme du match face à son ancien club, qui a attiré beaucoup de ballons et a été l'un des rares à pouvoir changer de rythme côté lensois. Buteur dans le style que l'on attendait plutôt de la part d'Odsonne Edouard.



THAUVIN (5) : Il a touché peu de ballons en première période où le jeu a beaucoup penché sur Saint-Maximin. Auteur d'une bien meilleure deuxième mi-temps, il avait aussi été averti, puis est sorti pour AGUILAR quand Lens a dû jouer à dix.



EDOUARD (6) : Il a travaillé en pesant sur la défense et n'a eu que très peu de ballons à négocier. Remplacé par SIMA (77ème), qui a été plus actif mais trop maladroit.



