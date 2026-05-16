Lyon - RC Lens : Le groupe lensois





Voici le groupe de 21 joueurs sélectionnés par Pierre Sage pour le match Lyon - RC Lens prévu dimanche.

Baidoo est blessé et ne jouera pas la finale. Sa participation à la Coupe du monde est aussi menacée. Edouard, Saint-Maximin et Sangaré sont ménagés.

Celik, Mesloub et Fofana complètent le groupe, qui enregistre aussi le retour de suspension d'Abdulhamid.

Delplace, Gorgelin, Risser;

Antonio, Celik, Ganiou, Sarr, Masuaku, Udol;

Abdulhamid, Aguilar;

Bulatovic, Sylla, Haidara, Thomasson;

Fofana, Saïd, Sima, Sotoca, Thauvin, Mesloub.