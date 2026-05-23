Le racing remporte la Coupe de France!

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La mission a été remplie pour ce RC Lens version Pierre Sage. Vendredi soir, au Stade de France, les Sang et Or ont remporté la première Coupe de France de leur histoire en dominant l'OGC Nice sur le score de 3-1. Une soirée historique pour tout un peuple, venu en nombre au Stade de France, avec des supporters estimés à entre 50 000 et 60 000 dans l'enceinte de Saint-Denis.

Portés Florian Thauvin, auteur d’un but et d’une passe décisive, Lens a globalement déroulé l'archétype de son jeu cette saison dans cette finale, malgré quelque petits temps faibles (en début et fin de périodes principalement). Odsonne Édouard a doublé la mise avant la pause, avant que Djibril Coulibaly ne redonne un peu espoir aux Niçois juste avant la mi-temps. Mais les hommes de Pierre Sage n’ont jamais tremblé. Entré en jeu, Abdallah Sima a définitivement scellé le sort du match en fin de rencontre.

Après le coup de sifflet final, les scènes de joie se sont encore démultipliées sur la pelouse et dans les tribunes. Après plus d’un siècle d’attente et trois finales perdues, le club artésien inscrit enfin son nom au palmarès de la Coupe de France. Une récompense méritée pour une équipe auteur d'une saison historique. Car avec enfin ce nouveau titre, il n'est pas exagéré de dire que ce racing-là, ses joueurs, son coach, tout le reste du staff, et leur président, entre dans l'histoire du club !



Dans les rues de Lens, la fête va continuer cet après-midi avec le défilé du bus lensois à partir de 15h00, direction l'Hôtel de Ville.

Le film du match



