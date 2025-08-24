Le Havre AC - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match Le Havre AC - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 2-1.

Le racing a été plutôt clinique dans ce match en menant au score rapidement grâce à Saïd, auteur d'une bonne partie en tant que titulaire, puis Fofana, qui inscrit son premier but avec les pros. A 2-0, les lensois ont vu les havrais prendre le jeu à leur compte et se créer de nombreuses occasions, un point noir jusqu'ici de l'équipe de Pierre Sage. Malgré un excellent Risser, c'est une nouvelle fois juste avant la pause que Lens a concédé un but (2-1, mi-temps).

En seconde période, le racing a retrouvé plus de maîtrise défensive, malgré les intentions havraises, et conservé jusqu'au bout son avantage. Il faudra confirmer ce résultat à domicile face à Brest, dès vendredi soir.





RISSER (7.5) : Il a de nouveau réalisé une belle partie, maintenant le score en début de match avec quelques parades décisives. Battu en fin de première période sur un tir détourné, il attendra encore sa première clean-sheet en Ligue 1.



UDOL (8) : Il a réalisé un match complet, s'imposant dans des situations défensives chaudes. Il est aussi celui qui provoque le pénalty de l'ouverture du score.



SARR (6) : Un peu moins impérial que la semaine passée, il n'a pas démérité.



GRADIT (7) : Son retour a fait beaucoup de bien à la défense lensoise, qui avait pris l'eau côté droit face à Lyon.



AGUILAR (5) : Son jeu a été assez prévisible sur le côté droit, avec encore du travail à faire pour que association avec Thauvin soit plus productive.



MACHADO (6) : Il a montré un bon visage sur son flanc gauche, avec beaucoup de courses fers l'avant, mais sans être décisif ce dimanche.



SYLLA (6) : Il a réalisé une belle première en Ligue 1 pendant une heure, avant d'être remplacé par la plus récente recrue SANGARE. Pas exempt de quelques situations où il perds le ballon, il s'est néanmoins toujours rattrapé.



THOMASSON (5) : Averti à l'heure de jeu, il a été en-deçà de son rendement de la semaine passée.



SAÏD (8) : Il a réalisé une excellente partie en étant titularisé derrière Rayan Fofana, sur le côté gauche. Il transforme d'entrée le pénalty acquis par Udol, avant d'être passeur décisif, plein de sang-froid, pour Fofana. Lui aussi, comme Sarr, semble profiter des méthodes d'entrainement de son coach, avec un niveau technique largement meilleur que la saison dernière.



THAUVIN (5) : Titularisé, il a montré une belle technique sur ses premières touches de balles, sans pour autant créer de situations réellement chaudes. On attendra donc avant de le voir décisif. A logiquement baissé le pied en seconde période, avant d'être remplacé par SOTOCA.



FOFANA (8) : La bonne surprise de l'après-midi, avec un premier but en Ligue 1 à la clef pour le jeune attaquant formé à la Gaillette. Déjà auteur d'une partie plutôt réussie la semaine dernière, il a cette fois-ci été assez complet dans son apport. Remplacé à vingt minutes du terme par GUILAVOGUI.



