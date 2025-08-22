Le conférence de presse de Pierre Sage avant le déplacement au Havre

NC/watermark

Après une défaite inaugurale à domicile face à Lyon, le racing doit déjà impérativement prendre des points face au Havre, dimanche après-midi. Pierre Sage fait le point après ce faux-départ.

Le groupe

Sangaré est qualifié.

Diouf est à Milan.

Incertain: Satriano (pied).

De retour à l'entrainement: Chavez, Labeau Lascary. Devraient intégrer la réserve d'abord.

Diouf va signer à l'Inter Milan

P.S : "On voulait d'abord le garder pour l'aider dans son développement. Mais l'offre, pas encore finalisée, était dans l'intérêt du club. On souhaite que tout aille au bout."

Mamadou Sangaré

P.S. : "Il a un profil un peu entre ceux d'Andy Diouf et d'Hamzat Ojediran. Il est arrivé un peu fatigué, on l'accompagne cette semaine pour aller jouer face au Havre. Il est capable de jouer box-to-box ou sentinelle, cela va dépendre d'avec qui il sera associé."

Le Havre

P.S. : "Cela devrait ressembler à la fin du match contre Lyon. Ils devraient nous attendre et nous contrer. Il va falloir proposer des choses plus puissantes et efficaces.

Il faut qu'on soit plus justes quand on combine. Il faut qu'on progresse dans ce domaine, c'est la chose la plus dure dans le football."



