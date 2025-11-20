La conférence de presse de Pierre Sage avant Strasbourg

rclens.fr

Lens a terminé avant la trêve avec une probante victoire à Monaco, et pointe désormais à la troisième place de L1, à égalité de points avec l'OM. Samedi en fin d'après-midi, c'est Strasbourg, autre équipe challenger du championnat, qui tentera à Bollaert de revenir à hauteur du racing en cas de victoire. Lens aura l'occasion de conforter sa place sur le podium, et de réaliser à nouveau un grand coup. Pierre Sage fait le point après cette trêve.

Le groupe

Indisponibles : Machado (un match), Gradit (suspendu).

Strasbourg

P.S. : "C'est une équipe plaisante à voir, qui est dans la lignée de l'an dernier. Ils ont beaucoup d'engagement dans le jeu offensif. Sur le plan défensif, ils mettent leur adversaire sous pression. On va essayer essayer d'exploiter les petites failles."

Ganiou

P.S. : "Il tient la corde pour une titularisation pour le moment, du point de vue du contexte. La prochaine fois qu'il sera sur le terrain avec nous, on verra s'il s'est remis de sa suspension."

Abdulhamid

P.S. : "Il était prévu qu'il soit avec nous, malgré la Coupe Arabe de la FIFA."

Bulatovic et Sotoca

P.S. : "Il est rentré deux fois pour remplacer Sangaré. Il a gagné du terrain pour remplacer les milieux défensifs. Mais on a aussi Sotoca, Sylla, et Ojediran, on a le choix, c'est très bien aussi. Sotoca entre aussi attaquant, dans la composition de notre groupe c'est important."







