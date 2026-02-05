La conférence de presse de Pierre Sage avant Rennes

rclens.fr

Le groupe

Pas de nouvel basent; Thauvin et Baidoo sont de retour.

Turnover à Troyes

P.S. : "Je regrette un changement, celui de Florian Sotoca, qui est intervenu trop tôt. J'aurais aussi aimé faire souffler Udol et voir Masuaku plus longtemps."

Allan Saint-Maximin

P.S. : "On l'intègre très rapidement, il s'est entrainé à J-2 du match de Troyes. A partir du moment où il a été en mode compétition, il s'est passé des choses. C'est un vrai facteur X.

Je pense qu'il est soulagé d'avoir quitté le climat anxiogène de son ancien club."

Rennes

P.S. : "Le club est retombé dans la situation qui était celle d'après Rennes-Lens. Habib Beye est très intelligent et pourra se sortir de cette situation, j'ai confiance en lui."



