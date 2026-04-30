La conférence de presse de Pierre Sage avant Nice, en championnat

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Très critique envers certains de ses joueurs après le match nul acquis à Brest, Pierre Sage fait le point avant un autre match particulier, à Nice, que le racing retrouvera évidemment en finale de Coupe de France.

Le groupe

Indisponibles: Masuaku (suspendu), Gradit.

Légèrement incertain: Ganiou.

Défense perméable

P.S. : "Lorsqu'on attaque mieux, on laisse moins le ballon à l'adversaire. On a beaucoup encaissé sur transitions. Le match de ce week-end va nous confronter à ça. J'espère qu'on va le gérer avec plus d'efficacité. En attaquant mieux, et avec un bon contre-pressing, on peut s'affranchir de ça."

Nice en championnat, avant la finale

P.S. : "D'ici la finale beaucoup de choses vont se passer pour les deux équipes. Ce qui peut impacter, c'est le fait de les amener à être barragistes. On va jouer notre match déjà pour être en Ligue des Champions, et tant mieux si cet aspect-là arrive en cascade."

Fin de saison

P.S. : "On peut se qualifier en marquant zéro point, comme rater la Ligue des Champions en en marquant trois. La première des choses à faire, c'est de se qualifier en LDC. Il faut le faire le plus vite possible."

Allan Saint-Maximin

P.S. : "Il avait besoin de se remettre en jambe et de comprendre notre manière de jouer. Il a ensuite été un peu blessé face à Strasbourg. Il est en forme et avec la volonté de jouer plus comme il l'a montré en fin de match à Brest."



