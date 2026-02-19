La conférence de presse de Pierre Sage avant Monaco

rclens.fr

Après avoir marqué les esprits à Paris et repris la place de leader, il ne s'agit plus de changer de braquet pour le racing, à commencer par la réception de Monaco samedi.

Les monégasques ont fait illusion en milieu de semaine face au PSG en Ligue des Champions, et sont classés 8èmes de L1.

Groupe

Indisponibles: Gurtner, Gradit (retour à l'entrainement après la prochaine trêve), Antonio, Baidoo;

Apte : Sangaré.

Paris FC

P.S. : "Le score est flatteur, les débuts de chaque mi-temps était très perfectible."

Mamadou Haïdara

P.S. : "Il n'a pas du tout jouer sur sa première partie de saison. A l'entrainement, on est entrain d'y arriver. Jouer un peu plus en match faciliterait les choses, mais l'ambition collective nous éloigne de ça. On compte sur lui pour la fin de saison. L'été prochain, les cartes seront clairement rebattues.

C'est un joueur très positionnel. Ses caractéristiques peuvent évoluer. Il a un profil très lensois! Il accompagne l'équipe à sa manière, en menant son propre chemin, pour redevenir le joueur qu'il était il y a encore quelques mois."

Monaco

P.S. : "Ils commencent à se stabiliser. Ils enchainent avec les mêmes joueurs alignés. On s'attends à un grand match. Ils visent la 6ème place."







