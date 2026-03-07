La conférence de presse de Pierre Sage avant Metz

rclens.fr

Après une victoire arrachée et chargée en émotions en Coupe de France à Lyon, place prioritaire au championnat pour les 6 prochains matchs avant la demi-finale contre Toulouse.

Lens devra rattraper sans équivoque son faux-pas lors du match aller, perdu à Metz avant une série de 10 victoires...

Le groupe

Indisponibles : Gurtner, Gradit, Antonio, Baidoo (retour après la trêve), Aguilar, Saïd, Saint-Maximin, Masuaku (suspendu) .

Reprise après Lyon

P.S. : "On a intégré 5 jeunes joueurs de plus de la réserve pour notre séance. Tout les titulaires ont été en récupération. On a une séance à deux vitesses pour eux et pour les autres selon leur statut."

Jeunes dans l'équipe

P.S. : "Les cadres ont permis aux jeunes d'atteindre leur niveau de performance et de confiance d'aujourd'hui. Les jeunes ont permis de terminer les matchs et ont même pris le relai. Aujourd'hui, je les considèrent comme n'importe quel joueurs de l'effectif. Ils connaissent notre manière de jouer, et l'état d'esprit et le comportement attendu dans l'équipe.

L'intégration des jeunes a été plus rapide qu'escomptée. Au départ il y avait des besoins. Ensuite, il y a eu des opportunités pour eux, comme avec Ganiou et Antonio."







