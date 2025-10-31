La conférence de presse de Pierre Sage avant Lorient

rclens.fr

Après une défaite face à la lanterne rouge Metz en milieu de semaine, le RC Lens va devoir montrer un bien meilleur visage, pour ses supporters et pour joueurs et staff eux-mêmes, dimanche face à Lorient (16ème et guère mieux classé). Pierre Sage fait le point sur l'état d'esprit.

Le groupe

Tout le monde est disponible, Antonio reste en reprise. En sélection U17: Jourdren.

Défaite à Metz

P.S. : "Il y a une double analyse. A chaud, on était très déçu d'avoir perdu face au dernier. Notre ambition est retombée de plusieurs crans. Avec le recul, mon analyse est moins forte en reproches. Les intentions d'attaquer était présente. On a vraiment eu du mal à jouer dans son dos. On n'a pas assez centré, notre jeu offensif n'aboutissait pas. On doit travailler le déséquilibre.

J'ai peut-être fait preuve d'impatience dans ce match-là, en faisant des changements trop tôt, en essayant de chercher la victoire. Malgré tout la patience doit rester de rigueur, notamment la mienne."

Abdulhamid

P.S. : "Les matchs sont plus simples quand on rentre et que l'adversaire n'a plus l'énergie du début de match. J'ai la tolérance pour dire qu'on ne va pas mettre une étiquette à un joueur sur une seule performance. Mais la hiérarchie est établie, elle ne va pas s'inverser."

Sarr

P.S. : "Ce n'était pas un choix fort. C'est quelquechose qui doit animer la vie d'un groupe. Il a payé sa peine, il est disponible pour Lorient."



