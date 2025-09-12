La conférence de presse de Pierre Sage avant le PSG





Après la première trêve internationale, le RC Lens de Pierre Sage va déjà entrer dans une série de tests importants avec le PSG dimanche, puis le derby et Rennes. Il faudra essayer de se sortir de cette série avec quelques points.

Le groupe

Seul forfait: Machado (5 semaines d'indisponibilité).

Trêve internationale

P.S. : "On a travaillé de manière assez générale. On a permis aux nouvelles recrues de rentrer tranquillement dans l'effectif."

Fin de mercato

P.S. : "Je pense qu'on a réussi notre mercato, je suis satisfait sur le sujet. Je tire mon chapeau à Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca. On parle des arrivées, mais il y a aussi les départs. L'effectif est stabilisé, équilibré, et valorisé."

Odsonne Edouard

P.S. : "Il s'entraine avec nous depuis deux semaines. Je suis positivement surpris par son rythme et sa forme. Je m'attendais à ce qu'il soit en retard, mais à l'heure, et on va pouvoir l'aligner dès ce week-end."











