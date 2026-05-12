La conférence de presse de Pierre Sage avant le PSG

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Le racing jouera ses deux derniers matchs de championnat cette semaine, avec la réception du PSG, avant de clôturer la saison de L1 à Lyon dimanche.

Même si mathématiquement le titre n'est pas encore décerné, le racing cherchera avant tout à garder du rythme et de la confiance, et profitera de ces deux matchs de gala pour préparer la finale de la Coupe de France.

Le groupe

Suspendu: Abdulhamid;

Longue durée: Gradit, Gurtner;

De retour: Thauvin, Saint-Maximin;



Meilleur coach de Ligue 1

P.S. : "C'est un peu particulier comme statut. Je suis content d'être rentré, d'avoir vu les membres du staff car c'est une récompense aussi pour eux. On n'a rien fait ensemble jusqu'ici mais on trouvera le temps en temps voulu. Mais j'aimerais fêter d'autres choses beaucoup plus importantes ensemble."

Rotation cette semaine?

P.S. : "On a un cœur de livrer un bon match et rivaliser avec le PSG. On ne fera pas le coup de l'OM avec les minots. Ce n'est pas une option, on a des gens qui paient pour aller au stade et voir un bon match. On se doit de respecter les engagements face au diffuseur. On sera dans la logique de préparer notre finale. On voudra aussi faire partie des équipes qui auront embêter le PSG jusqu'au bout. Je me suis aperçu tout à l'heure, en tant que coach, que je vais jouer contre le PSG pour la première fois à domicile, en 5 rencontres."

Rythme pour les trois derniers matchs

P.S. : "Il y aura la proximité entre les matchs du PSG, et dimanche, puis ce-dernier avec vendredi. Notre objectif suprême sera d'être le plus compétitif possible le 22 mai. Ca passe par du repos, mais aussi du rythme. Il faut jouer un minimum quand même."







