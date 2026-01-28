La conférence de presse de Pierre Sage avant Le Havre

rclens.fr

Après une défaite amère et rapidement dessinée à Marseille, Lens ne doit pas entamer de spirale négative et va au contraire avoir l'occasion de vite repartie face au Havre, vendredi soir, à Bollaert-Delelis.

Le groupe

Indisponibles : Gradit, Chavez (de retour à l'entrainement), Baidoo, Masuaku, Gurtner, Guilavogui (en instance de départ).

Organisation défensive à Marseille, sans Baidoo

P.S. "J'ai été satisfait par les joueurs, mais pas par mes décisions. C'est comme à Auxerre quand Ismaelo Ganiou a été expulsé. Je ne voulais pas désorganiser complètement l'équipe et si on la désorganise, on le paie à un moment. Si c'était à refaire, je ferais différemment.

On n'a pas respecté un élément de notre pressing, c'est inhabituel de notre part. On avait un adversaire de très bon niveau, la marche était haute. On va devoir augmenter notre capacité collective sur ces matchs, pour mieux postuler dans le championnat."

Première défaite après 10 victoires

P.S. : "Après Metz, on voulait rebondir rapidement. On suit la même thérapie. Tout ce qui a été fait n'est pas à remettre en cause. Les objectifs restent les mêmes. On va prendre les enseignements, et essayer de faire une bonne performance vendredi."

Arthur Masuaku

P.S. : "Il a eu une petite entorse à la cheville lors de la CAN. Il devrait être disponible dès la semaine prochaine. Il est capable de jouer axe-gauche et piston gauche. Il peut couvrir deux positions sans changer l'organisation de l'équipe."

Morgan Guilavogui

P.S. : "J'ai un sentiment mitigé par rapport à son départ; Je suis déçu car c'était le premier entrant. Mais pour lui, il aura plus de temps de jeu. Il a toujours mis tout en œuvre à l'entrainement pour que le groupe soit performant. Il a été très corporate et très impliqué dans le projet collectif. On perds un joueur, cela permettra à d'autres d'avoir du temps de jeu. Je lui souhaite le meilleur."







