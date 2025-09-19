La conférence de presse de Pierre Sage avant le derby aller

rclens.fr

C'est le premier derby de la saison et de l'ère Pierre Sage, samedi soir à Bollaert-Delelis. Dans un mois de septembre compliqué, un bon résultat permettrait de faire le plein de confiance et de positionner le club au classement, après six rencontres. Pierre Sage fait le point avant ce match important.

Groupe

Seul indisponible : Machado.

Mauvaise série en derbies

P.S. : "Ce n'est pas parce qu'on est dans une série, que le prochain match ne peut pas changer ça. On a des arguments cette année, ils en ont aussi, ça va être un match intéressant.

On est très tôt dans la saison, on a beaucoup de nouveaux joueurs, on a ouvert l'entrainement au public pour qu'ils prennent conscience de l'importance de l'enjeu."

Préparation côté coach

P.S. : "On m'avait posé la question sur le derby dès la première conférence. J'ai mis le nez dedans, avec les expériences passées du club. Il y a eu l'année où l'équipe a gagné les trois derbies de la saison. Vivement que ça arrive, je suis pressé d'être sur le terrain."

Le LOSC

P.S. : "C'est une équipe qui développe beaucoup de jeu, malgré les changements de joueurs depuis des années. On doit faire en sorte que notre intensité soit supérieure à la leur."



