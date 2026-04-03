La conférence de presse de Pierre Sage avant le derby

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Après la trêve internationale, Lens entre dans la dernière partie de la saison, avec des échéances toutes plus importantes les unes que les autres. D'abord avec ce derby retour à Lille, avant d'enchainer tout les trois jours ou presque, une quinzaine plus tard.

Le groupe

De retour : Saïd, Haïdara.

Toujours indisponibles : Gurtner, Gradit, Antonio, Aguilar, Baidoo.

Indisponible: Masuaku (retenu en sélection).

Derby

P.S. : "Il y a des enjeux, d'hégémonie régionale. On est en position de challenger celle-ci. On ira en terrain adverse. On espère renouveler la performance du match aller.

On souhaite nous qualifier en Ligue des Champions le plus rapidement possible. Nos adversaires veulent nous mettre des bâtons dans les roues depuis un moment.

C'est une équipe assez spectaculaire quand elle joue, c'est ce côté-là qu'il faut arriver à maitriser et prendre la mainmise sur le jeu."

Amical face à Rouen

P.S. : "Il y a plusieurs raisons. On pourra aussi ouvrir les perspectives de certains joueurs avant la dernière ligne droite. On voulait aussi jouer à cette date chez nous."

Report face au PSG

P.S. : "J'étais contre, mon avis reste le même. Mais c'est comme ça, on se victimise pas. Le match n'est pas joué, on a toujours nos chances, on va les saisir à fond."







