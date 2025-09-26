La conférence de presse de Pierre Sage avant le déplacement au Racing Club de Rennes

rclens.fr

Après un derby remporté haut la main, le RC Lens a l'occasion de confirmer ce bon résultat en prenant au moins un point à Rennes, dimanche soir (diffusion sur Ligue 1+). Le coach Pierre Sage ne sera pas forcément concerné par l'abondance d'anciens lensois dans le Stade Rennais version Arnaud Pouille: Samba, (Seko) Fofana, Frankowski, mais aussi certains membres du staff comme Laurent Bessière. Il connait cependant Habib Beye, le controversé coach rennais, de qui il a été l'adjoint au Red Star (2022-2023). Un nouveau match chargé de tension et d'émotions en perspective.

Le groupe

Seul indisponible: Machado (encore 4 semaines).

Derby gagné

P.S. : "On l'a savouré le soir même. Maintenant, on a un autre rendez-vous à Rennes, et on se doit de préparer avec beaucoup d'énergie. L'énergie vient aussi de la victoire, il y avait beaucoup de joie et de dynamisme cette semaine dans nos séances. Mais on a aussi travaillé studieusement pour aller cherche run résultat à Rennes."

P.S. : "On doit s'inscrire avec ambitions dans toutes nos compétitions. On est en mesure de battre des adversaires contre qui on est outsiders. Pour cela, il faut mettre de l'engagement, du pressing, de la solidarité, mais aussi sur la maitrise offensive."

Méthode d'entrainement

P.S. : "On crée des contextes d'opposition. Il faut être ambitieux et agressifs pour remporter l'ensemble des jeux que le staff propose la semaine; Les joueurs se défendent tous d'être compétiteurs, mais cela s'entraine au quotidien. La haine de la défaite doit amener les joueurs à organiser leur victoire, à être studieux, à être engagés dans le long terme pour progresser en tant qu'équipe.

Au niveau du staff, ce qui nous caractérise c'est la citation d'un de mes anciens formateurs; "Il faut être sérieux quand il faut sérieux". On travaille très sérieusement quand le moment est venu. Chacun trouve sa place et comprends la place de l'autre. On arrive à des niveaux de coopération supérieurs qu'au début de saison."

Le RC Rennes !

P.S. : "Ils ont eu des contextes de matchs avec des expulsions. Ils ont réussi à remporter le match contre Lyon, mais ils ont aussi lâché contre Nantes. Ils ont deux visages. A nous de faire en sorte qu'ils sont plutôt dans un mauvais jour."

P.S. : "Seko Fofana a été très bien géré et il a digéré son voyage au Moyen-Orient. Il est un joueur important de leur système. Habib Beye le gère quand il faut souffler, car son niveau de performance est très lié à sa récupération. C'est un leader de jeu."



