La conférence de presse de Pierre Sage avant le déplacement à Strasbourg

rclens.fr

Après la défaite à Bollaert contre Monaco, Lens va avoir l'occasion de démontrer à nouveau sa capacité à rebondir à Strasbourg, dès vendredi (coup d'envoi vers 20h45).

Les strasbourgeois reçoivent pour deuxième fois consécutive en championnat, après avoir battu Lyon dimanche, ce qui leur a permis de recoller un peu aux places européennes.

Le groupe

Absents: Gurtner, Chavez, Aguilar (OUT deux à trois semaine), Antonio, Baidoo, Gradit;

De retour: Sangaré, Saïd.

Direction Strasbourg après Monaco

P.S. : "Il y a un lendemain positif, on y va avec l'ambition de rattraper le week-end dernier. Je n'ai pas vécu la chose comme d'habitude. On a été très frustré, c'est rare car j'essaie d'être honnête avec notre performance. C'est pire en revoyant le match. Ces 10 minutes sont insupportables à regarder. C'était impossible, en dix minutes, d'être menés 3-2.

Une fois de retour à l'entrainement, les sourires et l'engagement sont revenus. On a déjà vécu ça quatre fois, on a toujours réussi à gagner le match d'après. On n'est pas en proie au doute.

On n'a aucune raison de remettre en cause ce que l'on a fait dans notre beau parcours. Mais c'est friable, il faut faire attention à nous.

On aura le devoir de faire un grand match."

Absences

P.S. : "Notre défaite est surtout liée à 10 minutes où on a été l'ombre de nous -mêmes. Mais les joueurs présents ont construit la performance du reste du match où on aurait dû avoir un autre résultat, notamment à 2-0. Je ne suis pas de l'avis de tirer sur ces joueurs-là. Surtout dans leurs premiers matchs. Souvenons-nous des premiers matchs d'Ismaëlo Ganiou. Au début c'était difficile, mais avec 3 ou 4 matchs, la performance individuelle puis collective augmente."







