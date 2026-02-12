La conférence de presse de Pierre Sage avant le déplacement à Paris

rclens.fr

Après une victoire somme toute attendue face à Rennes, Lens ne souhaite pas ralentir sa marche vers l'Europe et devra essayer de s'imposer à Jean Bouin, samedi soir, face au Paris FC.

Le groupe

Indisponibles : Gradit, Gurtner, Antonio (coup au pied contre Rennes, 1 à 2 mois d'absence), Baidoo (rechute ischio, indisponible jusqu'à un retour pour le match contre Metz).

Défense décimée

P.S. : "Ce sont des choses à gérer, de préférence mieux que face à Marseille. On va essayer de bouger peu de positions dans l'équipe. Kyllian Antonio avait saisi sa chance. ON va essayer de trouver la meilleure solution. Arthur Masuaku et Nidal Celik sont des options. L'un comme l'autre sont prêts à jouer."

Adaptation du coach

P.S. : "L'environnement dans la région et au club m'épanouit. C'est très agréable de fonctionner dans cet environnement là. Au club, c'est encore mieux avec les résultats et avec le vestiaire."

Allan Saint-Maximin

P.S. : "Quand on est dans le bon environnement, l'adaptation est très rapide. On pourra considérer qu'il sera bien intégré quand il nous aura aidé à atteindre nos objectifs, car il n'est là que 3 mois et demi.

Il réunit les capacités des deux autres attaquants de pointe (Edouard et Fofana), mais j'aimerais le voir dans son poste, et voir ses caractéristiques dans des conditions qu'il connait mieux, qu'il puisse apporter encore plus à l'équipe."

Saud Abdulhamid

P.S : "Pour moi il est aujourd'hui complétement adapté au football européen. Il a déjà plus joué ici qu'à la Roma l'an passé. Ruben Aguilar tient la corde depuis le début de saison, mais Saud n'a pas baissé les bras. Les perspectives s'ouvrent à nouveau pour lui."

Le Paris FC

P.S. : "Ils ont plusieurs visages. Ils sont capables de remonter un score, mais aussi de faire le jeu. Nous, nous sommes dans une quête pour atteindre notre objectif de points le plus rapidement possible."







