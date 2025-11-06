La conférence de presse de Pierre Sage avant le déplacement à Monaco

rclens.fr

Après une semaine terminée de manière positive avec trois points pris face à Lorient, Lens se déplace à Monaco samedi soir pour tenter de conforter sa position au classement (Lens est 3ème, l'ASM 5ème). Pierre Sage fait le point avant ce déplacement périlleux.

Le groupe

Tout le monde est disponible, hormis Jourdren (Coupe du Monde U17).

P.S. : "On salue le travail effectué par la cellule performance et le staff médical. Mais aussi les joueurs qui font le travail en amont. Notre équipe réserve joue en milieu de semaine, plus les sélections. On arrive à faire jouer tout le monde entre chaque trêve."

Ojediran

P.S. : "Il n'y a aucun reproche à lui faire au quotidien. C'est du domaine du choix. Les postes offensifs et les pistons sont doublés. Pour le milieu de terrain, les postes sont bien couverts, avec des joueurs performants. C'est difficile de ne pas lui donner de temps de jeu, alors qu'il mérite, il doit être patient."

Bermont

P.S. : "Sa prolongation est une très bonne nouvelle pour lui et le club. Sa trajectoire est maitrisée, avec un prêt à Annecy l'an dernier. Il a fait le mondial U20. Il va repostuler prochainement à être dans le groupe."

Monaco

P.S. : "Ils enchainent les matchs tout les 3 jours, le rendu est satisfaisant par rapport au temps qu'ils ont avec leur nouveau coach."







