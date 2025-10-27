La conférence de presse de Pierre Sage avant le déplacement à Metz

rclens.fr

Après avoir acquis la seconde place du classement face à Marseille, pas le temps de se perdre en conjonctures. Le championnat continue dès mercredi, chez la lanterne rouge Metz. Il faudra veiller à éviter la désillusion, alors que commence une fin de phase aller théoriquement plus abordable.

Le groupe

Antonio seul indisponible.

Piège à Metz ?

P.S. : "Dans tout les cas, notre 2ème place après 9 journées ne sera pas forcément celle à la fin du championnat, c'est la même chose pour notre adversaire. En préparation, on a gagné que 2-1. On ne s'attends pas du tout à un match facile, et il faudra livrer un meilleur match offensif que contre Marseille."

Rotation

P.S. : "On a un jour de récupération en plus pour permettre aux organismes de retrouver leur condition. Je ne suis pas inquiet car il y a quatre jours entre les matchs. Les rotations se feront sur les cas individuels et sur les performances. Il n'y a pas de plan, c'est du pilotage à vue, à l'issue des séances d'aujourd'hui et de demain."

Mercato réussi

P.S. : "Il est réussi grâce à notre processus. L'identification en amont des besoins, au lieu d'empiler les joueurs sur certains postes. Ensuite l'intégration des joueurs dans notre campagne de préparation. L'enchainement des matchs nous a permis d'affiner les positions dans le onze. Cela peut être remis en question en fonction des performances."







