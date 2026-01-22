La conférence de presse de Pierre Sage avant le déplacement à Marseille

rclens.fr

Grande affiche pour le racing qui se déplace samedi soir à Marseille, pour l'une des confrontations directes les plus importantes de cette seconde partie de saison. Marseille, sévèrement battu par Liverpool en Ligue des Champions hier (0-3), reste néanmoins un adversaire de taille, qui pointe à 8 unités au classement.

Le groupe

Longue durée : Chavez, Gradit.

Suspendu : Guilavogui, Garnier.

Incertain: Baidoo (très incertain, douleur à l'ischio).

De retour : Edouard.

Baidoo probablement absent

P.S. : "On a trois possibilités. On peut changer Samson par un autre joueur. On peut décaler des joueurs. Ou on peut changer d'organisation."

Marseille

P.S. : "A la 19ème journée, ce match n'est pas décisif pour le titre. Il est décisif pour la bataille en haut du classement, surtout vis-à-vis d'eux. On est en position de marquer un bon coup. Ou de ne pas remettre en cause tout ce que l'on a fait en cas de résultat négatif. On va l'aborder sans pression et avec beaucoup de choses à gagner.

Ils ont des forces dans leur manière d'attaquer, notamment dans la profondeur. Mais ils peuvent être mis en difficulté par des problèmes défensifs, comme hier [contre Liverpool]. C'est là-dedans que l'on va essayer de s'inscrire."

Amadou Haïdara

P.S. : "Il a fait sa première séance avec contacts. Il a la volonté de jouer mais on prends notre temps. Il y a de grosses chances de ne pas être dans le groupe ce week-end. Peut-être la semaine prochaine."

Thauvin

P.S. : "Ca va être un peu particulier pour lui. Il sera reconnu, mais ils soutiendront plus l'OM que Florian Thauvin."

Celik

P.S. : "Il est arrivé il y un an. Il a beaucoup joué avec l'équipe réserve. Il est venu s'entrainer avec nous cet été, puis reparti avec la réserve, avant de nous réintégrer. Il devait être prêté. Il est dans une situation avec très peu de temps de jeu. Dans tout les cas il s'entraine désormais toutes les semaines avec nous et il postule comme les autres."







