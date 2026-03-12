La conférence de presse de Pierre Sage avant le déplacement à Lorient

rclens.fr

Dernière partie du championnat avec le début du "sprint final" comme certains ont l'habitude de l'appeler. Lens entame un déplacement périlleux à Lorient, très difficile à manœuvrer et qui n'a perdu à domicile qu'une seule fois (lourdement) contre le LOSC. Pierre Sage fait le point sur son effectif.

Le groupe

Pas de nouveau retour pour Lorient. Contre Angers: Retour prévu de Saint-Maximin. Plus de retours à prévoir après la trêve.

Celik opérationnel.

Fatigue

P.S. : "On ne change rien à notre méthode d'entrainement. Je préfère avoir 16 joueurs en forme plutôt que 25 en méforme."

Celik

P.S. : "Le contexte de jeu fait qu'il a naturellement pris plus de confiance contre Metz. Cela lui a permis d'être plus offensif contre Metz."

Lorient

P.S. : "Un match difficile face à une belle équipe; Le match aller avait été tendu au niveau du jeu. Ils enchainent des résultats plutôt positifs, même s'ils sont un peu moins bons dernièrement.

Ils ont toujours l'objectif de se qualifier en coupe d'Europe."

Pablo Pagis

P.S. : "[au RC Lens?] Je partage cet avis. J'aime bien Avom aussi!"







