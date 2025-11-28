La conférence de presse de Pierre Sage avant le déplacement à Angers

rclens.fr

Après avoir acquis une victoire importante face à Strasbourg, le calendrier du racing s'éclaircit jusqu'à l'année prochaine. Mais attention à ne pas tomber dans le piège angevin, dimanche (17h15, Ligue1+), comme face à Metz il y a un mois. Le SCO s'est offert un petit matelas sur la zone de relégation; Lens, s'il veut rester le podium, n'a pas d'autre choix que de continuer sur un rythme très élevé.

Le groupe

Indisponible : Gradit (blessé aujourd'hui à l'entrainement, gravement, et conduit à l'hôpital); Antonio et Sylla seront en réserve cette semaine. Guilavogui sera suspendu.



Défense à venir

P.S. : "Dans tout les cas on a confiance pour livrer le match à faire. La blessure de Jonathan Gradit nous touche, on va se tourner vers le positif après ce choc."

Angers

P.S. : "Quand on les regarde jouer il ne s'agit pas d'une surprise. Ils ont une volonté d'exploiter au maximum les ressources à leur disposition. Je salue Alex Dujeu, qui est des rares à m'avoir envoyer un message de soutien quand j'avais été remercié à Lyon.

On ne maitrise pas le rythme des autres dans la course à l'Europe. On va d'abord se concentrer sur notre match à Angers."











