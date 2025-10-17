La conférence de presse de Pierre Sage avant la réception du Paris FC

rclens.fr

De retour après la trêve internationale, le RC Lens reçoit le Paris FC, qui pointe à trois points au classement, dimanche après-midi pour le compte de la 8ème journée. Pierre Sage fait le point sur ses troupes.

Le groupe

Suspendu: Ganiou;

En sélection U20: Bermont, Sylla;

Indisponible: Machado (encore une semaine).

Edouard, sorti contre Auxerre, est disponible.

Automatismes VS concurrence

P.S. : "Nous nous attachons à préparer tout les joueurs à jouer la rencontre. Il n'y a pas d'équipe de titulaires et de remplaçants. Les perspectives viennent naturellement, avec les suspensions et les blessures. Les mondialistes sont partis pour avoir le temps de jeu qu'ils n'auraient pas eu ici. La réserve permet aussi de jouer, comme Régis Gurtner cette semaine contre Anderlecht."

Bon début de saison

P.S. : "Depuis notre premier match amical, on fait en sorte de s'améliorer, avec un maximum de joueurs impliqués. On a évolué contre Wolverhampton, contre la Roma, contre Lyon... l'évolution est constante. On ne va pas se limiter à une seule performance, même celle contre Lille."

Le Paris FC

P.S. : "J'ai écouté la conférence de nos adversaires. On n'est pas qu'une équipe de transition. Ils souhaitent prendre des points chez nous, à nous de canaliser leurs ambitions. Il faut qu'on soit capables d'être performants dans différents moments ou contextes du jeu. On doit multiplier nos chances de marquer, et donc de gagner."







