La conférence de presse de Pierre Sage avant la réception de Nice

Dernier match de championnat de l'année civile, qui aura une saveur particulière ce dimanche à Bollaert-Delelis. Le racing reçoit Nice, pour défendre sa première place, face à l'équipe de Franck Haise, embourbée dans la tourmente depuis plusieurs semaines. Attention à ne pas relancer cette équipe, comme ce fût le cas à Metz!

Le groupe

Indisponibles: Chavez, Gradit;

De retour: Guilavogui, Thomasson.

Gradit

P.S. : "Il est de retour avec nous de puis lundi, très content de revenir, bon état d'esprit de sa part, très impliqué dans ce qu'il a a faire. On met une organisation autour de lui. On est entrain d'ouvrir d'autres champs pour lui, pour qu'il puisse s'ouvrir à d'autres choses sur notre jeu, sur l'entrainement. Qu'il ne soit pas déconnecté de la vie de groupe. Il va assister à la construction de certaines séances, et à l'analyse de certains matchs."

Prolongation de R. Fofana

P.S. : "Je suis très content pour lui et le club. Cela met en valeur le travail effectué par les éducateurs. Il va pouvoir s'installer durablement dans l'équipe, et faire en sorte d'avoir plus de temps de jeu."

Aguilar

P.S. : "Son rôle sur le terrain est clair. Il apporte de la variété depuis le début de saison, de même qu'avec sa connexion avec Florian Thauvin. En dehors du terrain, c'est un hyperactif de l'entrainement, entre le terrain et la salle. Il a une énergie inspirante pour ses partenaires."

Classement de L1

P.S. : "Pour moi, le classement du jour n'est pas du tout révélateur du potentiel de l'équipe. On a encore des marches à franchir, de la marge à combler, et du plaisir à prendre. Je vais rester focus sur ce qu'on a à faire et faire en sorte qu'on atteigne d'autres objectifs. On est en avance par rapport à ce qu'on avait prévu. On est très contents, et ça crée un contexte de travail favorable.

On vise une qualification européenne en fin de saison. On a une avance que l'on doit gérer et si on la gère bien, on aura une ambition encore plus importante dans la nature de la qualification."

Sikora

P.S. : "Son rôle est d'accompagner les jeunes qui nous on rejoint dans le groupe pro. A partir de ce moment-là, Eric a une attention avec ces joueurs là au quotidien. Il veille que leur progression soit continue. Il met en place des processus d'apprentissage via la vidéo, via des séances complémentaires en marge des séances collectives."







