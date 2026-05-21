La conférence de presse de Pierre Sage avant la finale

MiL

H-30 (peu ou proue) pour la finale de Coupe de France qui clôturera la saison du racing, vendredi, à 21h00, au stade de France. Pierre Sage fait un dernier point avant le match le plus important pour le club sportivement, depuis 30 ans.

Le groupe

Indisponibles: Gurtner, Gradit, Baidoo.

Disponible: Antonio.

Deuxième finale pour le coach

P.S. : "On nous attribue un statut de favori. Personne ne recule devant un titre. On devra faire l'un des meilleurs matchs de la saison pour l'emporter."

Kyllian Antonio

P.S. : "Il s'est entrainé en marge du groupe. Sauf pour la dernière séance cet après-midi, on verra alors pour valider ou non sa participation."

Importance du match

P.S. : "Déjà quand on voit la taille de la salle de presse... quand on va s'entrainer aussi au stade aussi. Guillaume Warmuz est intervenu ce matin pour nous faire comprendre que ça deviendrait historique. On doit gagner pour l'ensemble des générations qui avaient échoué.

On va devoir trouver la bonne fenêtre d'activation entre le calme et l'excitation. Mais on a travaillé ça sur les 34 journées de notre saison, on doit être capables de mesure le bon niveau pour performer et l'emporter."

Nidal Celik

P.S. : "On lui a toujours proposé le même niveau d'entrainement de l'équipe. Il a toujours été dans la peau d'un joueur qui postulait pour entrer dans l'équipe. On verra demain si l'histoire continue."







