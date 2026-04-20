La conférence de presse de Pierre Sage avant la demi-finale

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Pas de revanche ou d'acte II, ce sera un tout autre match demain soir lors d'une demi-finale de Coupe de France historique pour le club. Pierre Sage fait le point avant donc de recevoir Toulouse, pour une place en finale.

Le groupe

Pas de changement dans les disponibilités par rapport à vendredi.

Ambiance à prévoir

P.S. : "Il faudra d'abord que nous produisions nous-même de l'énergie. Vendredi, sans les supporters on n'y serait pas arrivé. Pour ceux qui seront là mardi, j'espère que nous nous souviendront de ce match."

Préparation mentale

P.S. : "Ce qui s'est passé vendredi est plutôt positif pour nous. Aujourd'hui, je suis mitigé. Il faut aussi que l'on se souvienne qu'on est aussi l'équipe qui était menée 2-0 après un quart d'heure. On doit aussi se rappeler qu'on a un match historique demain. Les émotions doivent amener à être ambitieux tout en restant humbles. On devra tout mettre sur la table pour l'emporter, et ne pas se satisfaire du minimum."



