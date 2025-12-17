La conférence de presse de Pierre Sage avant la Coupe de France

rclens.fr

Dernier match de l'année civile, avec la Coupe de France qui sera jouée à Bollaert-Delelis face à Feignies-Aulnoye (vendredi soir, diffusion sur BeIn Sports). Lens devra éviter d'être le dindon de la farce et de gâcher quelque peu sa première partie de saison.

Groupe

Longue durée : Gradit, Chavez;

Repos : Thauvin;

CAN : Sangaré.

Equipe alignée

P.S. : "Les joueurs n'ont pas besoin d'être ménagés. Il y aura une semaine de congés complets juste après. La logique c'est qu'il y a des joueurs qui ont besoin de jouer.

Florian Thauvin a été appelé en Equipe de France, on lui laisse une longue période de repos pour qu'il compense ces jours de repos en moins, et qu'il revienne avec toutes ses dispositions athlétiques.

En ce qui concerne les gardiens, cette fois-ci c'est Régis Gurtner qui jouera le match."

Ambition en coupe

P.S. : "On est forcément ambitieux dans cette compétition. Le championnat nous indique qu'on a un statut à assumer aussi en coupe de France. On a le devoir de gagner ce 32ème de finale."

Feignies-Aulnoye

P.S. : "Je les aient joués l'an dernière avec mon ancien club. L'équipe a évolué un petit peu. Ils sont assez bien organisés dans sa manière de défendre. Sur le plan offensif ils ont des joueurs de qualité, notamment certains qui ont été formés ici. Ca fera un bon match. On devra faire un match très sérieux, dans la continuité de ce qu'on a fait, même s'il a des rotations sur certains postes."



