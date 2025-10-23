La conférence de presse de Pierre Sage avant l'OM

rclens.fr

Sur une très bonne dynamique, le RC Lens reçoit pour la seconde fois consécutive à Bollaert, avec un gros morceau, l'OM samedi soir. Pierre Sage fait le point sur l'état d'esprit général avant d'aborder ce choc.

Le groupe

Le groupe est au complet avec le retour de Machado, et des mondialistes Sylla et Bermont. Ceux derniers seront prêts pour Metz.

Préparation pour l'OM

P.S. : "C'était très sympa de s'entrainer dans l'ambiance bonne enfant hier. On a fait exactement le programme prévu. Aujourd'hui, les conditions météo étaient cauchemardesques. Les joueurs se sont "mouillés" un peu (sic), mais la séance a été sérieuse, et ils sont confrontés à des contextes différents. C'est une préparation de match de bonne facture. Nous ne sommes pas allés sous le dôme pour la surface de jeu."

L'OM

P.S. : "On va toujours essayer de jouer un match pour le gagner. On fera un match ouvert.

Ils ont beaucoup de variété, même avec les blessés. Ils ont un talent offensif de haut niveau, on devra faire un grand match."

Thauvin

P.S. : "Tout les joueurs jouent le jeu pour les séances de dédicaces. On ne peut pas honorer l'ensemble des sollicitations car il y a vraiment beaucoup de monde. A Marseille, il a marqué de son empreinte ce club-là. Il avait déjà fait un bon match contre Lille ou à Paris. On attends de lui qu'il fasse un bon match."

Baidoo

P.S. : "C'est quelqu'un qui dégage quelque chose, il est rassurant et fédérateur. La deuxième chose, ce sont ses performances, c'est depuis 5 matchs le joueur que l'on souhaitait avoir. Je pense qu'il se concentre sur sa progression, il a une marge, et un avenir dans un bon club européen."

Ambitions au classement

P.S. : "Je pense que notre ambition a été affichée dans nos matchs et nos résultat. Le premier objectif est d'atteindre 35 points le plus rapidement possible. Ensuite, on verra où on se situe dans la lutte pour les places européennes."



