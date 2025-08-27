La conférence de presse de Pierre Sage avant Brest





De retour à l'entrainement: Chavez;

Incertains: Ojediran, Satriano;

En instance de départ: Guilavogui.



Le Havre

P.S : "On a eu des pertes de balles dans notre camp sur des mésententes et de la légèreté. Cela est inhabituel sur plusieurs joueurs. La largeur adoptée par Le Havre a aussi mis du danger et on a subit beaucoup de centres."

Guilavogui, Sinayoko, et deux renforts offensifs à venir ?

P.S. : "C'est le bon calcul. [Pour Sinayoko] Les choses continuent à "bougeotter" depuis samedi. On ne perds pas espoir..."

Brest

P.S. : "Ce sera un match ouvert. Ils jouaient très bien il y a deux ans, et ils ont un héritage de cette époque-là. On a deux challenges, faire mieux que la semaine dernière, et ramener de la joie à Bollaert en faisant un bon match et un bon résultat.

Le départ de Lees-Melou changera la donne, mais ils ont toujours des ressources au milieu."

Plan de jeu et efficacité offensive

P.S. : "Les joueurs sont réceptifs aux demandes. Les réponses ne sont pas encore stables. C'est normal, l'équipe est en construction. L'important est de garder le cap.

On doit se créer des opportunités, et avoir un certain niveau d'efficacité. Pour se faire, il est important d'avoir un nombre de joueurs mobilisés sur les phases offensives. C'est ce genre de choses qu'il faut réussir pour mettre l'adversaire en situation de crise."



