La conférence de presse de Pierre Sage avant Auxerre

Indisponibles : Gradit (en avance pour sa reprise), Chavez (reprise début février), Edouard (au repos par précaution), Bermont, Gurtner (blessure grave cette semaine, peut-être out pour la saison) .

Second gardien

P.S. : "On a des jeunes joueurs. On va se pencher sur le sujet d'un recrutement d'un 2ème gardien.On a besoin d'accompagner Robin, mais les autres aussi."

Amadou Haïdara

P.S. : "Il a besoin de faire une reprise, il sera prêt d'ici deux ou trois semaines. On prendra le temps pour qu'il soit performant. Il a besoin d'un temps de préparation spécifique.

On l'a attiré grâce à Jean-Louis Leca. Avec son profil, il n'y a pas eu de doute quant à son profil pour valoriser notre effectif. Avant sa signature, on a connu l'homme. Ensuite, on lui a envoyé nos matchs, et la grille de lecture de ces matchs, de manière à ce qu'il puisse se projeter dans les différents rôles qu'il pourra occuper. Aujourd'hui, on le remet en jambes. A partir de la semaine prochaine, il reprendra avec le groupe.

Avec son profil, la concurrence continuera à tirer tout le monde vers le haut. On aura aussi de la variété avec la possibilité d'avoir 3 milieux défensifs, avec l'un qui se projette beaucoup plus en soutien de l'attaquant."

Mamadou Sangaré

P.S. : "Il est arrivé en évitant le choc thermique, c'est déjà ça. Il est arrivé déçu pour la CAN, mais il aura à cœur de rattraper tout ça avec nous, il a l'air en forme."

Auxerre

P.S. : "On est impatients de retrouver enfin Bollaert en 2026. On a un rythme à domicile positif, si on peut commencer avec une victoire on sera sur une série vraiment historique avec 10 victoires consécutives."







