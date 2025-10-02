La conférence de presse de Pierre Sage avant Auxerre





Après deux résultats positifs dans le derby puis à Rennes, Lens ne doit pas se relâcher à Auxerre, samedi soir (diffusion TV sur Ligue 1+). Lens y retrouvera notamment Sinayoko, qui aurait pû signer au club cet été.

Le groupe

Indisponible : Machado;

En sélection U20 : Bermont, Sylla.

Résultats face à Lille et Rennes

P.S. : "Ces deux matchs font que les gens attendent le même niveau de performance. J'ai demandé aux joueurs que cela devienne notre norme, plutôt que ce soit le contexte des matchs qui amène le niveau d'intensité. On se met cette pression là."

Défense diminuée

P.S. : "Chavez doit pouvoir jouer au moins 45 minutes désormais. Le champ des possibles est ouvert, c'est de l'ordre du choix."

Objectif Europe ?

P.S. : "Nos objectifs n'ont pas changé. Avant, on ne le disait pas car il n'y avait pas de concret pour le prouver. Aujourd'hui nos performances amènent plus de sérieux pour présenter nos objectifs. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va se retourner la tête. On doit construire les choses, les maintenir, les développer. On a envoyé de bons signes, mais on n'a pas encore rencontré tout nos adversaires. On doit rester stables dans nos performances, l'ambition se situe là."

Flotov

P.S. : "Il a validé les paliers, le temps de jeu, la performance, et la performance durable, c'est-à-dire que tout son temps de jeu. Il a dit qu'il a encore sous le pied, je suis impatient de vivre la suite avec lui. C'est un joueur exceptionnel, il nous le démontre chaque match. Dans le vestiaire, il a la légitimité du joueur de très haut niveau, il l'assume complétement; il est un modèle pour certains, un conseil pour d'autres, un pote pour encore d'autres de sa génération. Tout cela me va bien !"

Auxerre

P.S. : "Ils sont structurés, ils défendent très bien, et ce sur des séquences très longues. On va devoir jouer sur deux paramètres : La variété et la vitesse de jeu. Car pour les surprendre, il faudra profiter des espaces qui vont s'ouvrir. Ils sont aussi très organisés pour pouvoir contrer, leur plan de jeu est assez clair.

Ce qui s'est passé au mercato n'a pas plombé l'ambiance. Lassine Sinayoko est aujourd'hui un joueur de l'AJA qui sera en fin de contrat en juin 2026."







