La conférence de presse de Pierre Sage avant Angers

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Après une défaite amère mais logique face à Lorient, le racing doit une nouvelle fois prouver ses ressources à rebondir dès vendredi soir, en recevant Angers, d'autant que l'OM s'est rapproché au classement.

Pierre Sage fait le point.

Le groupe

De retour: Saint-Maximin.

Amadou Haïdara

P.S. : "Aujourd'hui il n'est pas en mesure de jouer un match complet. Si c'était le cas, le lendemain et le surlendemain seraient très difficiles pour lui !"

Saud Abdulhamid

P.S. : "Son évolution vient de son temps de jeu. Son niveau de performance est grandissant. Il a profité de l'absence de Ruben Aguilar. On souhaiterait faire en sorte qu'il au club. "

Défaite contre Lorient

P.S. : "L'état d'esprit du groupe est revanchard. On est passé à côté d'un résultat. Le problème au niveau du jeu posé par Lorient nous a mené à la défaite.

Hervé Koffi et Goduine Koyalipou ne devraient pas jouer avec Angers, on a gentlemen agreement.

On va devoir être plus performants sur le déséquilibre : Ne pas centrer autant, favoriser la vitesse de circulation de la balle, conserver le temps d'avance après un décalage. Nous avons beaucoup insisté sur ces deux derniers éléments hier et aujourd'hui, pour valoriser une possession beaucoup plus impactante sur nos adversaires. Beaucoup centrer, certains le considèrent comme un record; Pour moi, c'est la conséquence de quelque chose qu'on a été incapables de bien faire. "

Hervé Koffi

P.S. : "Il fait une saison exceptionnelle mais pas surprenante. Aujourd'hui, il marque les esprits. On est très contents aussi de Robin Risser. Il faudra prendre en compte la présence ou pas, de Robin Risser la saison prochaine."







