La conférence de presse d'avant-match, la première de Pierre Sage





NC/watermark

C'est reparti pour une nouvelle saison de Ligue 1, samedi à 17h00 à Bollaert-Delelis où Lens recevra l'Olympique Lyonnais. Pierre Sage va donc retrouver son ancien club d'entrée, avec des certitudes suite à la belle victoire face à Leipzig (2-1) pour conclure la préparation. Et le racing aura besoin de celles-ci lors d'un mois d'août où il sera important de prendre des points, avant un calendrier bien plus compliqué en septembre.

Le groupe

En réserve: Agbonifo, Celik, Diliwidi;

Retour à l'entrainement: Chavez, Labeau Lascary.

Pierre Sage de retour en Ligue 1 et face à Lyon

P.S. : "L'inactivité est insupportable. Très heureux de retrouver cette fonction et le championnat ce week-end. Samedi je serais 100% focus sur notre équipe. Je connais 10 ou 11 joueurs de l'équipe qui sera alignée. Cela ne donne pas forcément un avantage sur ce que leur coach leur demande."

Fin de préparation et principes de jeu

P.S. : "Notre pressing a été constant sur les matchs de préparation, je pense qu'on est à mène d'imposer cela à nos adversaires en Ligue 1. Sur nos sorties de balles, il y a une part qui dépends de l'adversaire. Quant au déséquilibre, on progresse avec la dimension athlétique, et les automatismes entre les joueurs. on est dans l'idée d'une progression constante jusqu'à la fin de saison.

Aujourd'hui on a affiché un visage de plus en plus mûr par rapport à ce que l'on souhaite faire en équipe. On a eu une alerte face à la Roma. Le match face à Leipzig a été un contraste, dans la maitrise du jeu offensif notamment. Le match suivant doit être à la hauteur de Leipzig. On a confiance."

Conditions météo

P.S.: "On a n'a pas changé notre planning, mais on a réduit certains temps de séances."

Thauvin

P.S.: "Sa disponibilité est une question dont la réponse aiderait nos adversaires. Il est capable de joueur bien plus longtemps que la semaine dernière."

Jean-Louis Leca

P.S.: "On est très pros. On est assez alignés sur la lecture de ce qu'il se passe et des orientations à prendre. Je suis très satisfait de son travail sur les recrues et de la cellule de recrutement. La vérité va aussi se situer dans le championnat, et les points à prendre. Il faudra rester aussi professionnels avec les émotions qui vont arriver."



