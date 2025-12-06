FC Nantes - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match FC Nantes - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 2-1.

Leaders de Ligue 1, les lensois conservent cette position à l'issue de cette nouvelle journée et font un pas vers le titre honorifique de champions d'automne.

Largement dominateurs au début du match, c'est encore Florian Thauvin qui a débloqué la situation pour les sang et or. Avantage de courte durée puisque Ganiou concédait dans les minutes qui suivaient un pénalty, d'abord stoppé par Risser, mais dont le ballon revînt sur son tireur, El Arabi.

En seconde période, Lens a eu beaucoup plus de difficultés à trouver les décalages. Mais c'est finalement passé grâce à un centre d'Udol pour Saïd, deux joueurs qui ont aussi marqué le match avec d'excellentes prestations ce soir.

RISSER (6) : Il a livré un match relativement tranquille, jusqu'à ce pénalty concédé par Ganiou. Malheureusement, après un premier arrêt, le ballon revient sur son tireur, El Arabi.



SARR (7) : Plutôt en vue au sein de la charnière, il a réalisé un match plein et intense.



BAIDOO (6) : Moins en vue que d'habitude, il a livré une bonne performance.



GANIOU (4) : De bonnes interventions et il ne s'est parfois pas posé de questions pour dégager le ballon. Néanmoins, il concède évidemment le pénalty menant à l'égalisation. Il a encore le temps pour gommer ce genre d'erreur, mais s'il veut rester titulaire jusqu'à la fin de la saison, il va devoir devenir plus fiable.



AGUILAR (5) : Beaucoup d'activité mais il a manqué d'impact notamment sur ses centres, malgré celui pour Thauvin menant à l'ouverture du score. Les décalages se sont souvent effectués de l'autre côté du terrain. Aurait eu besoin de souffler en fin de match, mais Pierre Sage s'est contenté de deux remplacements.



UDOL (8) : Il a fourni un gros match, avec une rencontre en particulier intense sur le plan offensif. Le but de la victoire vient notamment de l'un de ses centres.



BULATOVIC (6.5) : Il a donné parfaitement satisfaction en remplacement de Thomasson, suspendu. Il est d'ailleurs resté sur le terrain tout le match, alors que l'on aurait imaginé Sotoca ou Sylla finir. Intéressant dans ses tirs de corners, il a cependant paru un peu loin du ballon sur certaines séquences ou retours défensifs.



SANGARÉ (7) : Il est resté dans la lignée de ses belles performances des semaines passées, se montrant tenace à la récupération, mais aussi rapide dans les enchainements et présents aux avant-postes.



SAÏD (7) : Capitaine ce soir, il a fourni lui aussi un match complet, aidé cette fois-ci par un jeu qui penchait plus de son côté grâce à Udol. Et ponctué évidemment par le but victorieux.



THAUVIN (8) : Il a confirmé sa montée en puissance (encore) avec un nouveau but pour l'ouverture du score. Une activité et une volonté d egagner sur le terrain, on l'a senti transcendé par le classement de l'équipe.



EDOUARD (6) : Toujours excellent point d'appui, il n'a pas eu de réussite, alors qu'il a encore eu l'occasion de marquer rapidement. A baissé de régime en seconde période, et a été remplacé par Rayan FOFANA, plutôt décevant et d'ailleurs hors-jeu sur une situation de but.



