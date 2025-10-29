FC Metz - RC Lens : Les notes MadeInLens





MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match FC Metz - RC Lens qui s'est joué ce mercredi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 2 buts à 0.

Match face à la lanterne rouge, au passé bien chargé avec le RC Lens, Malang Sarr puni en interne avant le match, climat délétère en tribunes (entre supporters mais aussi côté messin envers leur propre équipe), match arrêté à deux reprises, tout était réuni pour un match piège que la communauté lensoise avait vu venir dès dimanche.

Les lensois ont donc balbutié leur football, incapables d'accélérer le jeu ou d'avoir un semblant de fluidité dans leurs transmissions. Tout cela en s'ouvrant assez largement aux contres messins. Malgré deux bonnes occasions d'Edouard, c'est surtout Robin Risser qui s'est illustré en conservant le 0-0 jusque quasiment la fin du match. Mais il a dû s'incliner sur pénalty, après une faute d'Abdulhamid qui a climatisé Saint-Symphorien. Dans la foulée, Lens encaissait à nouveau sur le premier contre des sept minutes d'arrêts de jeu.

Le soufflet retombe déjà, et le Lens version Sage va être soumis à une nouvelle épreuve, celle du nécessaire rebond immédiat, à domicile, dimanche face à Lorient.

RISSER (7.5) : Malgré les deux buts encaissés, il avait jusque-là, finalement, admirablement repoussé l'échéance avec plusieurs arrêts ayant maintenu l'équipe à 0-0. Certainement le meilleur lensois sur la pelouse.



UDOL (5) : Pour son retour à Metz, sa prestation a été assez insipide, lui qui a été replacé dans l'axe-gauche en l'absence de Sarr.



BAIDOO (6) : Comme Risser, il aurait mérité au moins la clean-sheet pour son travail devant le but lensois.



GRADIT (4) : Il a soufflé le chaud et le froid, avec de l'intention d'aller de l'avant mais en ayant parfois laissé les messins partir en contre dans son dos. Remplacé par Bulatovic.



ABDULHAMID (3) : Pour sa première titularisation, il n'a clairement pas saisi sa chance. Après son passage à gauche, provoque le pénalty de l'ouverture du score. Décevant.



MACHADO (4) : Il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau, avec une heure de jeu où il a eu lui aussi eu du mal à prendre de la vitesse, à l'image du jeu de son équipe. Remplacé par Aguilar.



THOMASSON (5) : Moins omniprésent que d'habitude au milieu de terrain, il n'a jamais été en mesure d'accélérer le jeu dans de bonnes conditions.



SANGARÉ (5) : Comme son compère Thomasson, il a eu moins de facilité à régner au milieu, pourtant face à la lanterne rouge.



SIMA (4) : Il n'a pas sû profiter de sa titularisation, alors que sa place est chère avec la concurrence de Guilavogui et Saïd. Remplacé dès la mi-temps par ce dernier.



THAUVIN (4) : Le leader technique a été lui aussi gagné par une certaine apathie dans le jeu lensois. Moins bien placé, moins précis techniquement, et plus lâche dans les replacements défensifs. Même s'il a été le plus dangereux en première période, cela demeure insuffisant. Remplacé par Fofana.



EDOUARD (5) : Même s'il a eu les actions lensoises les plus chaudes, cela n'a pas suffit pour son coach qui l'a sorti dès la pause, pour Guilavogui.



GUILAVOGUI (5) : Entré à pause, il n'a guère apporté de plus-value devant, même si son aspect athlétique aurait peut-être été plus utile sur l'ensemble du match.



SAÏD (5) : Le moins mauvais des entrants, avec une petite présence technique et un peu d'intensité.



