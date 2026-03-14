FC Lorient - RC Lens : Les notes MadeInLens

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Voici les notes MadeInLens pour le match FC Lorient - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une défaite sur le score de 2 buts à 1.

Un match compliqué mais aussi décevant pour les lensois, qui n'avaient pas mis toute l'intensité nécessaire pour se défaire de lorientais quasiment invaincus à domicile cette saison, surtout en première période.

Malgré cela, le ballon était bien lensois la majorité du temps, et Lorient a inscrit deux buts sur ses deux seules actions, litigieuses à minima.

L'arbitre de la rencontre, Thomas Léonard, s'est illustré dans cette partie qui sans être partisane a été l'une des pires prestations arbitrales qu'a subit le racing cette année.





RISSER (3) : Même s'il a manqué de chance, notamment sur l'ouverture du score, il est encore apparu très friable et n'a guère eu l'occasion de se montrer, hormis pour aller chercher le ballon au fond de ses filets.



SARR (5) : Même s'il a semblé le défenseur le plus solide ce samedi après-midi, il a souvent paru trop lent à relancer le jeu.



GANIOU (6) : Il est passé au travers sur un ou deux ballons, sans conséquence directe. Il a tenté d'insuffler quelque chose en fin de match, pour aller chercher l'égalisation.



CELIK (4) : Handicapé par un carton jaune peu après 20 minutes de jeu, il paie encore sa rudesse due à son gabarit. Il avait bien démarré le match, et a paru moins serein après. Remplacé par HAIDARA.



ABDULHAMID (4) : Même s'il a beaucoup tenté de combiner sur le côté droit, cela a bien souvent été stéréotypé et peu dangereux.



UDOL (4) : Lui aussi a été plutôt bien muselé à gauche. Pas en réussite sur ses centres, ni plus à la réception de ceux de ses coéquipiers.



THOMASSON (5) : Encore acharné au pressing au milieu de terrain, il a eu besoin de souffler en seconde période, où son coach l'a sorti pour BULATOVIC.



SANGARÉ (6) : Toujours fin techniquement, la solution aurait pu venir de lui. Mais devant un bloc bien compact à l'entrée de la surface, il n'a pas plus été en réussite que le reste de l'équipe, sauf sur le but d'Edouard.



SIMA (3) : Il s'est trop peu montré et n'a fait quasiment aucune différence. Dommage, on l'espérait sur une dynamique ascendante, ce qui ne fût pas le cas.



THAUVIN (5) : Match compliqué pour Florian Thauvin qui a beaucoup tenté, mais qui s'est trop souvent enfermé dans de longs centres inefficaces. S'est aussi procuré de belles occasions, plutôt de la tête, mais a toujours échoué devant Mvogo. Avec plus de variété, et de réussite, son match aurait cependant été transformé.



EDOUARD (6) : Alors que l'on attendait presque plus un réveil d'Odsonne Edouard, dans un match compliqué, il a rappelé en début de seconde période qu'il était toujours clinique et ne perdait rarement confiance.



