Brest - RC Lens : Les notes MadeInLens

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Voici les notes MadeInLens pour le match Brest - RC Lens qui s'est joué ce vendredi. Les lensois enregistrent un match nul, 3 buts partout.

Une nouvelle fois, Lens a connu un scénario fou en championnat, après celui de Toulouse il y a une semaine. Pierre Sage, qui avait fait tourner, ne pourra se satisfaire de la partie des joueurs qui pouvaient prétendre à mieux lors du dernier mois de compétition. Il le faudra dans le cas de Robin Risser, alors que Wesley Saïd a déjà la tête ailleurs.Les entrants, titulaires habituels, ont au contraire confirmé leur statut et permis au racing d'acquérir un point important pour conserver la seconde place du classement, et préparer au mieux la finale de la Coupe de France. A défaut de continuer à surfer sur l'idée de jouer le titre.

RISSER (2) : Encore un match très compliqué pour Robin Risser, qui une nouvelle fois, n'a eu que peu de ballons, hormis ceux qu'il est allé cherché au fond de ses filets (3 buts encaissés sur les 3 tirs cadrés par Brest, à ajouter aux 2 de Toulouse il y a une semaine). A 4 semaines pour se ressaisir!



MASUAKU (3) : Il n'a pas réussit à enchainer sur une dynamique plus positive. Décevant.



SARR (4) : Toujours moins bon dans l'axe central, on sait désormais qu'il est clairement pas polyvalent.



GANIOU (6) : Comme d'habitude, il est celui qui montre le plus de caractère dans une défense en difficulté et dans les scénarios inhabituels. Le meilleur défenseur ce soir.



AGUILAR (4) : Il a manqué de rythme, en espérant que le sacrifice de la première période puisse servir le groupe en ayant économisé un peu Abdulhamid.



UDOL (6) : Un match costaud même s'il ne s'est pas montré décisif.



THOMASSON (8) : Une nouvelle fois impressionnant, il est resté dans son incroyable dynamique des derniers matchs.



SANGARÉ (7) : Il a veillé à récolter un carton jaune et devrait être suspendu contre Nantes. Auteur d'un très belle tentative sur un service de Saint-Maximin, sur la barre.



SAÏD (2) : Depuis son transfert annoncé au Qatar, il est un fantôme sur les pelouses de Ligue 1. Remplacé par SAINT-MAXIMIN, le meilleur offensif du match.



SOTOCA (2) : Comme Saïd, il n'a été que l'ombre de lui-même. Il a tout de même effectué quelques bonnes remises sur les côtés, avant d'être remplacé par THAUVIN, auteur du but de la remontée. Le jour et la nuit.



SIMA (5) : Il a manqué de rythme et le match ne lui a pas beaucoup permis de jouer sur ses forces. Il inscrit le but du 2-3, avant de sortir pour EDOUARD, mais aurait mérité que ce changement soit reporté de cinq ou dix minutes.



