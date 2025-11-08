AS Monaco - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match AS Monaco - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 4 buts à 1.

Avec un pressing intense qui a étouffé les monégasques, Lens s'est imposé avec la manière, malgré des faits de jeu qui ont émaillé la partie des deux côtés.

Il a aussi fallu une nouvelle fois un Robin Risser impérial, qui a gardé le score à 0-0 après une bévue dans la couverture défensive en tout début de match. Risser gagne alors son duel face à Golovine. Avec un grand Thauvin, pas buteur mais passeur et créateur ce soir, Lens a pris l'avantage par Edouard (1-0, 21ème). En fin de première période, les faits de matchs se sont enchainés. D'abord avec un pénalty généreux accordé à Monaco, transformé par Balogun. Mais Lens a réagit de suite, par Saïd (2-1, 40ème). Avant la pause, Balogun a était exclu, là aussi de manière assez généreuse. Le racing a alors enfoncé le clou par Sangaré, auteur d'un joli mouvement en solo dans la surface, et bien lancé par Thauvin.

En seconde période, la mission donnée par Pierre Sage était claire : Inscrire un quatrième but, et conserver un peu plus le ballon, en supériorité numérique. Cela a été fait avec le second but de Wesley Saïd (4-1, 60ème). Finalement, un dernier événement avec un second pénalty, encore une fois généreusement accordé à l'ASM, dans les arrêts de jeu du match. Mais Robin Risser était encore là, et a pu stopper la tentative d'Ansu Fati.

Lens grimpe temporairement à la première place du championnat, et se retrouve à égalité avec l'OM.

RISSER (8.5) : Hormis une transmission ratée, sans conséquence, il a réussi avec brio tout ce qu'il a entreprit. S'il a encaissé le premier pénalty, égalisateur, de Balogun, il a arrêté celui, dans les arrêts de jeu, d'Ansu Fati.



SARR (7) : Dans la lignée de sa saison, toujours impressionnant dans sa faculté à intercepter. Peut-être pris son dos à quelques reprises.



BAIDOO (7) : Il a lui aussi été dans la lignée de ses prestations précédentes, en nettoyant la surface de tout les ballons qui trainaient encore devant Robin Risser.



GRADIT (7) : Il a pû se montrer un peu aux avant-postes. Sérieux derrière sinon, hormis lorsqu'il a été averti sur une faute peu contestable.



AGUILAR (7) : Il a été très actif, très haut, en cherchant soit Thauvin, soit un centre flottant. Remplacé en fin de match par BERMONT, qui a donc joué quelques minutes arrière droit.



UDOL (7) : Il a exploité sa hargne sur le plan offensif avec quelques ballons récupérés plutôt haut.



THOMASSON (8) : Il est encore monté d'un cran dans son volume et sa présence incessante sur le porteur du ballon, pour peu que ce dernier soit dans sa (large) zone. Remplacé pour le fun, par SOTOCA en fin de match.



SANGARÉ (7) : Presque aussi présent que Thomasson, il a livré une balle partie où il a marqué le troisième but lensois, tout en finesse sur sa frappe du plat du pied bien placée. Sort touché à la cheville à l'heure de jeu, et remplacé alors par BULATOVIC.



SAÏD (8) : Lui aussi est encore monté d'un cran dans sa prestation, en étant très présent au pressing en premier lieu, et en inscrivant deux buts différents de son style habituel: En puissance, et sur une tête sur corner. Remplacé à la 72ème par GUILAVOGUI.



THAUVIN (8.5) : On l'a senti longtemps chercher un but. Il est impliqué néanmoins sur trois buts lensois, dont deux passes décisives, et un travail individuel qui a construit entièrement le 3ème. Plus détendu avec cette ligne de statistiques, il a terminé le match un peu à l'économie, mais en conservant beaucoup d'intentions.



EDOUARD (8) : Une nouvelle fois efficace devant le but, il est aussi crédité d'une passe décisive, tout cela en 72 minutes de jeu, avant d'être remplacé par Rayan FOFANA (un peu décevant dans sa finition). Toujours bien placé et avec un registre complet, il monte encore en puissance.



