AJ Auxerre - RC Lens : Les notes MadeInLens





MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match AJ Auxerre - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 2-1.

Le RC Lens s'en sort très bien comptablement dans ce match dont ils ne pourront se satisfaire du contenu. Avec beaucoup de projections rapides de part et d'autres, ils ont dégainé les premiers par Edouard, avant de laisser le jeu aux locaux. L'égalisation est arrivée de manière logique avant l'expulsion d'Ismaëlo Ganiou pour son premier match. Cette nouvelle infériorité numérique a eu le mérite de réveiller les lensois. Pierre Sage est allé cherché Abdallah Sima, qui, en une petite dizaine de minutes de jeu, s'est montré dangereux, et a permis à Lens de décrocher la victoire sur un ultime corner après 5 minutes d'arrêtes de jeu.

Malgré la bonne série de résultats, la trêve arrive à point nommé, après les efforts de deux infériorités numériques, et une collection de carton qu'il va falloir gérer (7 pour Lens ce soir!).

RISSER (5) : Il a eu moins à s'employer de manière spectaculaire que dernièrement. Doit s'incliner sur corner sur un second ballon à bout portant.



SARR (6) : Il a réalisé un match très propre, toujours décalé dans l'axe-gauche. Averti dans les arrêts de jeu.



BAIDOO (7) : Il continue de monter en puissance, et a été très fort que ce soit dans le domaine aérien ou balle au pied. Il s'est aussi montré à la relance, notamment en fin de match où il aurait pû inscrire le second but lensois juste avant Sima.



GANIOU (4) : Pour son premier match en Ligue 1, il a réalisé un match correct. Il a cependant accumulé les fautes, menant inexorablement à son expulsion. Aurait dû être sorti bien avant par Pierre Sage, dont on connait la tendance à conserver un onze fixe.



AGUILAR (5) : Le flanc droit a moins bien fonctionné ce soir, et la performance de Ruben Aguilar, que l'on a peu vu haut sur le terrain, a été en-deçà de son rendement habituel.



UDOL (7) : Avec Sarr et Baidoo, il a tenu la baraque en défense ce soir. Généreux, il a essayé de se projeter offensivement, mais est toujours revenu protéger son gardien.



THOMASSON (7) : Si le cœur du jeu lensois a été plus mis à l'épreuve à Auxerre qu'il ne l'avait été à Rennes, il s'en sort avec une performance de nouveau très honorable, avec en prime ses deux passes décisives (la seconde en tirant le corner de la victoire).



SANGARÉ (6) : En première période, il a été de nouveau excellent, que ce soit dans l'impact ou dans la technique et l'orientation rapide du jeu. Il a clairement levé le pied en seconde période.



SAÏD (4) : Chaque saison, avec le mois d'octobre, Wesley Saïd disparait peu à peu, soit sur blessure, soit en ne saisissant plus sa chance lorsqu'il est titulaire. Aurait pû inscrire le but du 2-0 sur une action qu'il maitrise pourtant.



THAUVIN (6) : A été très peu en vue, avec un jeu offensif lensois qui a été très axial et qui cherchait beaucoup plus la profondeur que ce que Flotov a pû proposer. En seconde période, Lens a aussi globalement baissé le rythme. Sorti à la 81ème pour le buteur SIMA.



EDOUARD (6) : Il a débloqué son compteur et remporté le "match dans le match" avec Sinayoko. A montré une belle efficacité avec une action d'école et un tir dans le soupirail auxerrois. Sorti par précaution en fin de première période sur une blessure musculaire.



FOFANA (4) : Entré rapidement en jeu suite à la blessure d'Edouard, ce qui coïncide avec la mauvaise période collective lensoise et celle d'infériorité numérique. Il s'est donc peu montré, hormis sur deux prises de balle et un nouveau manque de lucidité en arrivant dans la surface de vérité.



