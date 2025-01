Transfert annulé pour Pau Lopez!

NC/watermark

Alors que tout était, semble-t-il, en ordre, photos et communiqué officiel à l'appui, un nouveau retournement de situation rocambolesque touche le racing. Pau Lopez ne sera pas lensois, indique le club ce soir.

Prêté par l'OM à Gérone, sa ville natale, le club espagnol souhaite en effet conserver le joueur jusqu'au 29 janvier. Un délai que le racing refuse d'honorer, et a donc retiré son offre auprès de l'OM. Après les départs avortés de Kevin Danso et Neil Aynaoui cet été, celui non totalement souhaité cet hiver (mais acté ce jour) de Brice Samba, entre autres, les retournements de situations semblent être devenus une particularité lensoise lors des mercatos.

Hervé Koffi sera donc de retour dans les buts lensois au Havre ce week-end. Les dirigeants lensois vont devoir en tout cas se poser de nouvelles questions. Un nouveau numéro un sera t'il pisté, ou la piste Jean Butez relancée? Ou faudrait-il plutôt mettre fin aux doutes en instaurant Koffi dans les buts jusqu'à la fin de saison?