Toulouse - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match Toulouse - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent un match nul, 1 but partout.

Le RC Lens devra se contenter d'un point ce samedi soir, acquis sur la pelouse de Toulouse, qui n'avait plus rien à jouer mais qui voulait montrer un beau visage pour sa dernière à domicile de la saison.

La première période a été presque vierge en événements. La seconde en revanche, a vu un climat assez délétère se former sur le terrain, avec de multiples cartons jaunes sortis par M. Dechepy. Le Téfécé a ouvert le score de loin, sur un dégagement anodin de Ryan qu'aucun de ses coéquipiers n'a pu convoiter.

Le racing a égalisé rapidement par El Aynaoui, monté jusque dans la surface jouer un centre de Thomasson, décalé côté droit. Le reste du match aurait pu basculer de n'importe lequel des deux côtés, Lens dominant dans la possession, Toulouse procédant plus en attaques rapides, avec plus de réussite devant le cadre (6 frappes cadrées contre 2 aux sang et or).

Lens perd une place au classement, Brest ayant battu Lille, et voudra mieux faire pour le dénouement de la saison, la semaine prochaine face à Monaco.

RYAN (6) : Un peu limite sur certaines interventions, il a réalisé quelques arrêts importants. Pas beaucoup plus présent que sa défense sur le but toulousain.



MEDINA (7) : Il a réalisé un match plein, avec d'autant plus de conviction qu'il joue ses dernières minutes sous le maillot lensois.



BAH (4) : Il a commis plusieurs erreurs dont une passe en retrait trop peu appuyée qui avait amené une première grosse alerte sur le but de Matt Ryan. En retard sur le but toulousain, il rate son interception. Il n'a même pas eu le même impact au duel qu'habituellement, pourtant sa principale qualité.



GRADIT (6) : Le capitaine a réalisé un match assez anodin, avec aussi un gros coup reçu à la demi-heure de jeu.



POUILLY (7) : Il semble avoir pris la mesure de son nouveau rôle sur le côté droit de l'équipe. Il a certainement aussi exorcisé la pression de ses premières titularisations en Ligue 1. Il a réalisé un match intéressant, avec plus de sérénité dans ses interventions près de la surface de réparation, et plus de présence d'une manière générale. Son gabarit lui joue parfois encore des tours, mais il a aussi pris l'initiative en réalisant la première frappe du match. Sa meilleure sortie jusqu'ici. Remplacé en fin de match par SOTOCA.



MENDY (6) : Il a essuyé ce qu'il pouvait au milieu de terrain, avec une belle capacité technique à conserver le ballon. Il réalise une bonne intervention en fin de match pour conserver le match nul.



MACHADO (6) : Face à son ancien club, il a été plus juste et actif défensivement que ces dernières semaines. Il est aussi monté aux avant-postes avec de belles accélérations, mais trop peu nombreuses pour concrétiser quelque chose. Sort légèrement blessé, pour ZAROURY (68ème).



DIOUF (5) : Resté sur le terrain tout le long du match, il a été très discret au début de celui-ci. Plus en vue en seconde période, avec son match-type, capable de gagner des mètres sans réellement créer de danger.



EL AYNAOUI (7) : Encore une fois un des patrons de l'équipe lensoise, il est buteur ce samedi soir sur le centre de Thomasson. Il a néanmoins montré beaucoup d'agressivité dès le début du match, ce qui aurait pû être préjudiciable.



THOMASSON (6.5) : Plus à l'aise que la semaine passée dans son rôle légèrement excentré à droite, il offre d'ailleurs la balle de but sur un joli centre bien repris par El Aynaoui. Averti en début de seconde période, il a été dans le ton très nerveux de la rencontre, et donc remplacé par SATRIANO (76ème). Ce dernier a montré qu'il était capable d'être dangereux sur chaque ballon, et a essayé de bien faire, malgré un dernier choix malheureux avec un ballon que Medina réclamait devant le but de Restes.



KOYALIPOU (5) : Il n'a jamais été en mesure de se mettre dans une position dangereuse, sauf sur une première frappe complétement dévissée. Remplacé par SAID en fin de match.