SCO Angers - RC Lens : Les notes MadeInLens

MiL

Voici les notes MadeInLens pour le match SCO Angers - RC Lens qui s'est joué ce dimanche. Les lensois enregistrent une victoire 1-0, pour la reprise du championnat et pour les débuts de Will Still sur le banc.

Sans aucune recrue au coup d'envoi, Will Still a pû compter sur une défense qui se connait parfaitement, et sur un Wesley Saïd toujours aussi efficace lorsqu'il est en pleine possession de ses moyens.

SAMBA (8) : Il a repris sur le tard en raison de l'EURO, mais le portier lensois est revenu comme il était parti en fin de saison dernière: Capitaine, titulaire, et très fiable et performant. Malgré peu de situations claires du côté angevin, il a repoussé les quelques ballons chauds qui l'ont menacé.



MEDINA (7) : Lui a connu un grand changement capillaire, mais son jeu n'a en rien changé. Généreux, il a donné une partition semblable à ses meilleurs moments de la saison passée. Son nouveau coach semble encourager son envie d'aller haut sur le terrain.



DANSO (8) : Le roc a lui aussi été à l'image de ses autres compères en défense. Pas contrarié du tout par le cartilage de Mbappé, ni par son éventuel transfert en Serie A, il était au-dessus des offensifs angevins.



GRADIT (6) : Un peu plus discret que ses collègues qui semblent déjà à leur plénitude derrière, il n'est pas pour autant en reste.



AGUILAR (7) : Préféré à Frankowski, il a été un moteur côté droit. Passeur pour pour le but de la victoire de Saïd.



CHÁVEZ (5) : Titulaire en raison d'un meilleur état de forme que Frankowski et Machado, il a été en-deçà de ses coéquipiers, avec pas forcément le meilleur placement ou le meilleur tempo attendu. Remplacé par Machado qui devrait vite retrouve sa place de titulaire.



MENDY (7) : En dehors d'une perte de balle dangereuse, il a été un soutien fiable et très disponible, parfois même assez haut sur le terrain. Avec moins de jus en seconde période, il a été remplacé par le médaillé d'argent Diouf.



THOMASSON (5) : Du coffre, mais un match assez discret en relais de la part de celui qui est certainement le titulaire par défaut de cette équipe.



FULGINI (6) : Contre son ancien club, il a beaucoup créé, avec un meilleur match que ceux fournis précédemment sous Franck Haise. Remplacé à l'heure de jeu par Pereira Da Costa, qui a montré l'envie de le concurrencer.



SOTOCA (6) : Plus haut sur le terrain, il combine encore plus qu'à l'accoutumée, et cela fonctionne plutôt bien. Il s'est aussi retrouvé plusieurs fois en situation de marquer, comme pour son but refusé dès la 1ère minute. On attendra de voir s'il retrouve plus d'efficacité dans cette position. Remplacé en toute fin de match par Khusanov, qui est allé bloquer l'une des dernières tentatives angevines. Un choix défensif du nouveau coach, rarement vu avec Haise.



SAÏD (7.5) : Le buteur en titre, et par défaut, du racing a fourni un excellent match, et inscrit le but de la victoire après 28 minutes de jeu, avec sang-froid et une certaine science du placement. Will Still lui, a bien eu le mémo du pôle performance: Sorti après 72 minutes de jeu, il a laissé sa place à Rémy Labeau-Lascary, qui n'a pas fait une belle entrée.