Saint-Etienne - RC Lens : Les notes MadeInLens

Voici les notes MadeInLens pour le match Saint-Etienne - RC Lens qui s'est joué ce samedi. Les lensois enregistrent une victoire 2-0, face à une faible opposition stéphanoise.

La première période a été très largement à l'avantage du racing, qui a concrétisé rapidement par Frankowski. En seconde période, Saint-Etienne a vérouillé l'accès à sa surface, sans pour autant avoir plus d'occasions de leur côté. Rémy Labeau Lascary a alors offert la victoire aux siens sur une action individuelle. Lens renoue avec la victoire, avant deux matchs difficiles face au LOSC et au PSG.

SAMBA (6) : Peu sollicité, il n'a pas irradié de solidité ou de confiance, mais c'était sans conséquence ce soir.



MEDINA (6) : Toujours aussi impliqué, il a commis une ou deux erreurs, avant d'écoper d'un avertissement. Remplacé à un quart d'heure de la fin par Malang SARR.



DANSO (7) : Enfin de retour, le roc autrichien a réalisé une partie solide. Touché à la tête, il est néanmoins resté sur la pelouse pour l'ensemble du match.



KHUSANOV (8) : Avec le retour de Danso et celui de blessure de Gradit, il a été titularisé à droite de la charnière. Il y a réalisé un superbe match, hormis sur un duel perdu avec Davitashvili. Sa qualité de relance déjà connue, il a aussi brillé par ses montées et sur un coup-franc dangereusement cadré.



FRANKOWSKI (7) : Il signe un excellent début de match avec évidemment le premier but. En plus de celui-ci, on l'a aussi retrouvé à gauche en fin de match, des éléments que l'on reconnait du Frankowski d'il y a deux saisons de cela, complet sur le terrain et précieux pour son coach.



CHÁVEZ (5) : S'il a eu beaucoup de ballons, il accuse encore un déficit technique mais aussi d'engagement sur les duels. Relativement précis sur ses corners, il doit encore franchir un palier. Remplacé en fin de match par Tom POUILLY, pour sa première en pro, avec quelques ballons bien défendus dans les ultimes minutes.



THOMASSON (8) : On a cette fois-ci vu un Thomasson excellent du début à la fin du match, harcelant constamment ses adversaires, et sa qualité technique permettant de créer des situations dangereuses dans la surface. Peut-être un de ses meilleurs matchs sous le maillot lensois, malgré une opposition assez faible.



DIOUF (7) : Comme Thomasson, il a rendu une très bonne copie, avec sa faculté à percuter et cette fois-ci, en lâchant intelligemment le ballon. Il délivre d'ailleurs le ballon de l'ouverture du score pour Frankowski.



FULGINI (6) : Plus fin techniquement que d'habitude, il n'a néanmoins pas plus brillé par sa capacité à créer. Remplacé par Nampalys MENDY pour tenter de vérouiller le score.



SOTOCA (5) : Il s'est vu effacé par le poids qu'a mis sur la défense stéphanoise par Nzola et il a eu plus de mal à se montrer utile dans cette configuration. Remplacé par SAID en fin de match.



NZOLA (6) : Auteur d'une excellente première période, son jeu dos au but a été un régal. Il aurait mérité un but. En seconde période, il s'est montré très frustré, au point d'écoper d'un carton jaune. Son coach l'a alors sorti pour LABEAU LASCARY, qui a inscrit son premier but avec le racing en scellant le sort du match.